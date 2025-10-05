Infortunio per Lobotka: Conte costretto a sostituirlo prima dell'intervallo di Napoli-Genoa
Piove sul bagnato in casa Napoli. Poco dopo la rete del vantaggio del Genoa al Maradona, gli azzurri perdono anche uno dei protagonisti del centrocampo: Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco rimedia un problema muscolare poco prima della fine del primo tempo e viene sostituito: al suo posto entra Billy Gilmour.
