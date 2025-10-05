Il Genoa passa avanti a Napoli con un super-gol: Ekhator festeggia la chiamata in U21
Il Genoa si porta in vantaggio a Napoli grazie alla rete di Jeff Ekhator, la scelta di Vieira, che festeggia al meglio la convocazione in Under 21. Tutto nasce da una grande giocata di Norton-Cuffy, che va via a Olivera sulla destra e mette al centro: in area colpo di tacco di prima intenzione dell'attaccante rossoblù ed è 0-1 al Maradona.
