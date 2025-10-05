Cagliari, Borrelli: "Sacrifici ripagati. Gol dedicato a Belotti"

Ecco le dichiarazioni di Gennaro Borrelli dopo la prima marcatura in Serie A nella sfida tra Udinese e Cagliari: “Quella di oggi è sicuramente un’emozione indescrivibile, mi sono passati davanti tanti momenti della mia vita e della mia carriera, un sapore speciale, una giornata indimenticabile perché gioisco pensando a tutta la gavetta, i viaggi, le esperienze, i sacrifici fatti negli anni insieme a chi mi vuole bene”.

Gol con dedica particolare.

“Sono contento del sostegno della Società, del presidente e di tutte le persone che lavorano nel Club. Il mister mi chiede di aprire spazi per i compagni, combattere, io ci metto tutto il sacrificio e la voglia di portare il mio contributo. Dispiace molto per l’infortunio di Andrea Belotti, cui abbiamo dedicato il gol oggi: perché è un grande calciatore e un grande ragazzo che mi ha dato molti consigli e che insieme agli altri più esperti mi sta senza dubbio aiutando. Ci mancherà in campo, non vediamo l’ora che torni da noi per puntare al recupero dall’infortunio: io devo lavorare e proseguire su questa strada, ma tutti insieme possiamo raggiungere l’obiettivo salvezza. Personalmente lavoro con grande serenità, entusiasmo e positività”.