Triestina, risoluzione consensuale con Tesser. In panchina torna Marino
US Triestina Calcio 1918 comunica di aver affidato a Giuseppe Marino la guida tecnica della prima squadra.
Marino, classe '83, torna sulla panchina dell'Unione dopo averla guidata per quattro gare nella passata stagione e per undici, tra campionato e Coppa Italia, nella prima parte di quella attuale.
Insieme al tecnico campano, tornano in alabardato il vice Matteo Ciofani, il preparatore atletico Fabio Fiore ed il preparatore dei portieri Daniele Spizzo.
US Triestina Calcio 1918 comunica di aver concluso le pratiche per la risoluzione consensuale del contratto in essere con Attilio Tesser ed il suo staff.
