Union Brescia, Manuel Marras arriva a titolo definitivo dalla Reggiana. La nota

Union Brescia è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo, dall’AC Reggiana, delle prestazioni sportive di Manuel Marras. Il centrocampista ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2028.
Nato a Genova il 9 luglio 1993, Marras è cresciuto nel settore giovanile di Genoa e Spezia, per poi acquisire esperienza tra Serie B e Serie C con le maglie di Rimini, Savona, Südtirol, Alessandria, Trapani, Pescara, Livorno, Bari, Crotone e Cosenza fino all’ultima esperienza in Cadetteria con la Reggiana.
In carriera ha totalizzato 407 presenze e 44 gol in gare ufficiali.
A Manuel, che indosserà la maglia numero 93, il più caloroso benvenuto a Brescia da parte di tutta la famiglia biancoazzurra.
