TMW Union Brescia, c'è l'accordo con la Reggiana per Marras. L'esterno firma un biennale

Proprio nella giornata di ieri, avevamo parlato dell'approdo di Manuel Marras all'Union Brescia, che stava chiudendo il cerchio con la Reggiana: erano infatti da definire gli ultimi dettagli per il trasferimento del giocatore, ma gli stessi, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, son stati trovati nella mattinata odierna, e quindi, tra oggi e domani, verrà ratificato il passaggio dell'esterno offensivo. Per lui, che passerà alla formazione lombarda di patron Giuseppe Pasini a titolo definitivo, un contratto biennale.

E la Reggiana? Parlavamo qualche ora fa della possibilità di Devid Bouah come sostituto del partente Marras, ed effettivamente il calciatore della Carrarese rimane il primo nome in lizza. Per questa operazione, però, è necessario ancora un po' di tempo.