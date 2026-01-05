Union Brescia, Zennaro sotto i ferri: operato dopo la lesione al menisco esterno
Mattia Zennaro, centrocampista del Brescia, è stato operato al ginocchio destro dopo la lesione del menisco esterno. Di seguito il repor pubblicato dal club sul proprio sito ufficiale:
"Union Brescia comunica che il calciatore Mattia Zennaro è stato sottoposto a Bologna, nella giornata odierna, ad un intervento chirurgico di meniscectomia parziale per una lesione a carico del menisco esterno del ginocchio destro.
L’intervento, effettuato dal dottor Lo Presti, è perfettamente riuscito.
Nei prossimi giorni verranno valutati gli effettivi tempi di recupero.
Il Club augura a Mattia una pronta e completa guarigione".
Editoriale di Enzo Bucchioni
2
3
13:00
Maracanã live!
17:00
A Tutta C
Primo piano
