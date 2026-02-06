Marco Mancosu e Andrea Cocco allenatori con licenza UEFA A: i complimenti del Cagliari
Attraverso i propri canali social, il Cagliari si complimenta coi propri allenatori ed ex giocatori Marco Mancosu, oggi tecnico dell'Under 18, e Andrea Cocco: "Complimenti per il conseguimento della licenza UEFA A da allenatori a Marco Mancosu e Andrea Cocco. Prodotti del vivaio rossoblù da calciatori e ora agli inizi di un nuovo percorso in panchina. In bocca al lupo per le prossime sfide, ragazzi!".
Di seguito, l’elenco completo dei neotecnici UEFA A:
Giuseppe Antognozzi, Marco Bernacci, Lucas Rodrigo Biglia, Fabio Calabresi, Matteo Camoni, Alessandro Cenicola, Michele Cherobin, Andrea Salvator Cocco, Michele Cremonesi, Felipe Dal Bello, Marco Dal Moro, Federico Del Grosso, Massimo Fascioli, Simone Fici, Gabriele Gervasi, Denis Godeas, Andrea Lazzari, Massimo Lo Monaco, Marco Mancinelli, Marco Mancosu, Giovanni Masecchia, Marco Modolo, Simone Pietro Moretti, Fabio Perazzetti, Vincenzo Perri, Andrea Persia, Sebastiano Pinna, Laurent Pittiglio, Dario Alberto Polverini, Marco Pomante, Rocco Rinaldi, Ivano Rossi, Marco Sangermani, Pasquale Schiattarella, Gianfranco Schillaci, Fabio Vicardi ed Ervin Zukanovic.