Ballarini e l'Udinese si dicono addio. Risoluzione del contratto per l'esterno
Addio all'Udinese per l'esterno Marco Ballarini (24 anni), che era rimasto in esubero nella squadra bianconera dall'estate, dopo il rientro dalla precedente avventura trascorsa in prestito alla Lucchese, nella passata stagione.
La notizia ufficiale dell'addio di Ballarini all'Udinese è stata data dalla stessa società bianconera mediante un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali di comunicazione: "Udinese Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Marco Ballarini. A Marco i migliori auguri per il prosieguo di carriera".
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
