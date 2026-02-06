Genoa-Napoli, i convocati di De Rossi: c'è il nuovo acquisto Amorim
Spazio a tutti i nuovi arrivi nella squadra che sfiderà i campioni d'Italia, compreso Amorim. Questi i convocati del tecnico del Genoa De Rossi per la sfida al Napoli:
Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva.
Difensori: Marcandalli, Martin, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom.
Centrocampisti: Amorim, Ellertsson, Malinovskyi, Masini, Messias, Onana.
Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Vitinha.
