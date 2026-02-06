Tutti Paz per Nico: l'argentino è stato selezionato per la campagna Future Stars di EA Sports FC

"Sono davvero felice di far parte dei Future Stars. È un riconoscimento che è quasi un premio per il lavoro svolto lo scorso anno e anche in questa stagione. Penso che molti giocatori di questa squadra avrebbero potuto ottenerlo, quindi sono molto felice e orgoglioso di essere stato scelto".

Il trequartista argentino del Como 1907, Nico Paz, è stato selezionato per la campagna Future Stars di EA Sports FC, che mette in evidenza alcuni dei giovani talenti più promettenti del calcio mondiale. Nico diventa il primo giocatore nella storia del Como 1907 a entrare nel team, seguendo le orme del centrocampista francese Maxence Caqueret, nominato Future Star nel 2022 prima di approdare in maglia lariana.

Nico ha commentato così questo traguardo: "È davvero speciale, perché gioco da quando avevo tre anni ed è una cosa che mi è sempre piaciuta tantissimo. Essere qui oggi e vedere una carta così con il mio nome è un piacere enorme. Quest’anno ho creato una squadra di Evoluzioni a tema Como, utilizzando nel gioco i miei compagni di squadra".