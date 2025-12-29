Anche Atalanta e Roma seguono Giovane: e al Verona da mesi piace Baldanzi

C'è tanto interesse intorno a Giovane Santana, l'attaccante del Verona monitorato con attenzione dall'Inter da diverso tempo e che ha mostrato grandi potenzialità in questo primo scorcio di stagione. Matteo Moretto aggiunge alla lista delle pretendenti, che comprende anche il Napoli, i nomi di Atalanta e Roma. Le due squadre sono ansiose di aggiungere qualità all'attacco, con Gasperini che da tempo chiede giocatori con determinate caratteristiche, utili ad esaltare il suo modo di giocare.

I giallorossi hanno ben chiari gli obiettivi primari per l'attacco trattando Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, ma che nella lista della spesa hanno inserito il nome del giocatore gialloblu. E oltretutto, al Verona piace molto Tommaso Baldanzi, il che rende molto probabile una chiacchierata tra Massara e Sogliano nelle prossime settimane.