Il Fenerbahce spinge per Nkunku: l'offerta al Milan sarebbe di prestito con diritto a 35 milioni

Secondo quanto riportato da Fotomac, testata sportiva turca, il Fenerbahce resta molto interessato a Christopher Nkunku, reduce dalla prima doppietta coi rossoneri. Domenico Tedesco, allenatore dei gialloblu di Istanbul ed ex tecnico del francese al Lipsia, ha chiamato il calciatore rossonero per convincerlo a spingere per il trasferimento e a battere la concorrenza dei rivali del Galatasaray: "Lavoriamo di nuovo insieme", gli avrebbe detto, secondo l'indiscrezione dei colleghi turchi.

Il Fenerbahçe vorrebbe Christopher Nkunku in prestito con diritto di riscatto: l'obiettivo del club sarebbe evitare obblighi finanziari durante il mercato, quindi la proposta sul piatto si comporrebbe di un prestito gratuito fino a giugno con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, in modo da consentire ai rossoneri di non effettuare minusvalenze, visto l'investimento da 37 milioni fatto pochi mesi fa pre prelevarlo dal Chelsea, che a sua volta l'aveva pagato 65 milioni di euro nel 2023 più altri 35 di bonus in caso di vittoria della Champions League nei successivi tre anni.

Per Nkunku l'inizio di stagione è stato deludente: pochi gol, solo uno in Coppa Italia contro il Lecce, e voci di cessione a gennaio. Fino a ieri, zero reti in Serie A nonostante 11 partite giocate. Poi la svolta: doppietta decisiva nel 3-0 contro il Verona, con rigore e tap-in, MVP della gara e primi gol in campionato dopo mesi.