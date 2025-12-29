Inter, Esposito: "Era importante reagire dopo la sconfitta in Arabia. Il gol? Merito a Lautaro"

Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, è stato intervistato da SportMediaset dopo il successo di misura di Bergamo grazie anche ad un suo prezioso assist: "Ho avuto la fortuna di avere subito una palla decisiva appena sono entrato e sono felice di averla sfruttata bene e di avere fatto la scelta giusta. Il merito va poi dato a Lautaro Martinez perché la cosa più importante e difficile di questo gioco è buttarla dentro. Bene così".

Siete ormai la bestia nera dell'Atalanta.

"Io ero alla mia prima partita contro di loro, però chiaramente so benissimo che negli ultimi anni l'Inter è sempre riuscita ad imporsi. Però non è mai facile, anche questa volta non era facile venire in questo campo e portare via i tre punti; è stato molto importante".

L'Inter ha giocato in maniera perfetta, quella perfezione che forse è mancata in Supercoppa.

"Era importante reagire dopo la sconfitta in Arabia, però credo che alla fine nel percorso che stiamo facendo sia positivo. Dobbiamo solo dare continuità".

Secondo te Chivu a cosa si riferiva quando parlava di qualche difettuccio della sua Inter?

"Mi metti in difficoltà... Credo che tutte le squadre abbiano difetti, il mister sa i nostri perché li vede tutti i giorni e sa dove dobbiamo migliorare".

L'Inter ha dato una risposta importante, è prima in classifica e ci resta.

"Sì, è una vittoria importante soprattutto per il campo dove è arrivata e contro chi abbiamo vinto. È una risposta importante soprattutto per noi stessi".