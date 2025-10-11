Vis Pesaro, Stellone: "Serve una gara di sacrificio e carattere. Vogliamo tornare a vincere"

Vigilia di campionato per la Vis Pesaro, attesa domani alle 12.30 al Tonino Benelli per il lunch match contro la Torres. In conferenza stampa, il tecnico Roberto Stellone ha presentato la sfida, sottolineando l’importanza del momento:

“Ogni partita è un’occasione per migliorarci e fare punti. La classifica è ancora corta, ma abbiamo vinto solo una gara nelle ultime otto, collezionando cinque pareggi: in alcune occasioni potevamo portare a casa qualcosa in più e trovarci oggi nella zona centrale della graduatoria. Sarà una partita difficile, perché affrontiamo una squadra che lo scorso anno ha disputato un grande campionato. Hanno cambiato allenatore e diversi giocatori, vengono da un avvio complicato e faranno di tutto per riscattarsi. Dal canto nostro, dobbiamo pensare solo a noi stessi, giocare senza pressioni, con rispetto ma anche con coraggio. Mi aspetto una gara di sacrificio, difficile e combattuta, dove vogliamo conquistare i tre punti”.

Sulla situazione della Torres, Stellone ha preferito non sbilanciarsi: “È presto per dare giudizi. Non entro nelle loro dinamiche, io penso solo alla mia squadra. Dobbiamo trovare la quadratura giusta nel modulo, nella strategia e negli interpreti. Nelle ultime partite siamo cresciuti nei tiri concessi, nella riaggressione e nei duelli vinti. Ho rivisto alcuni principi della Vis frizzante dello scorso anno. Stanno migliorando la condizione fisica di Pucciarelli, Di Paola e Nicastro, e questo alza il livello generale”.

Infine, un messaggio di fiducia: “Non mi sono dimenticato come si allena e i calciatori non si sono dimenticati come si gioca. Stiamo lavorando per tornare a vincere, perché i tre punti portano entusiasmo e innescano una serie di fattori positivi che fanno crescere tutto l’ambiente”.