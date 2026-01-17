Vicenza, il ds Zamuner: "Abbiamo preferito l'esperienza di Cappelletti ad una scommessa"

Il direttore sportivo del Vicenza, Giorgio Zamuner, è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione di Daniel Cappelletti e ha spiegato i motivi che hanno portato al ritorno in biancorosso del difensore del Trento: "Avevamo toccato l'argomento della futuribilità ma nell'ultima conferenza stampa dell'anno scorso avevo dichiarato che avremmo potuto acquistare un giocatore di prospettiva oppure uno di esperienza e più pronto. Dopo una serie di valutazioni, abbiamo pensato che alla squadra servisse un giocatore che già conosce la categoria e l'ambiente, Cappelletti ha tutte queste caratteristiche. Stiamo parlando di un ragazzo che ha vinto tre volte il campionato di C, ha oltre 400 partite tra i professionisti e sa qual è il compito che deve svolgere qui a Vicenza. Detto questo, i giocatori giovani li abbiamo seguiti e ci sono nella nostra testa, ma in questo momento abbiamo un obiettivo troppo importante per prendere una scommessa".

Zamuner chiude momentaneamente le porte del mercato: "Servirebbe un quinto di sinistra ma, nelle partite in cui è mancato Costa abbiamo sopperito in maniera egregia e quindi potrebbe anche non arrivare nessuno da quella parte. Riteniamo di avere delle ottime alternative in casa, se poi dovesse arrivare un'opportunità condivisa con il mister e la proprietà non ce la faremo scappare. La priorità era quella di sostituire i ragazzi che sono usciti. Quando saremo tutti al completo avremo due giocatori forti per ruolo e dovremo essere bravi a non rompere certi equilibri".

Il Vicenza è atteso da un ciclo di partite fondamentale per il destino della promozione diretta: "Le prossime cinque mi sembrano poche, penso che questo campionato si deciderà verso marzo e lo dico nonostante il vantaggio importante che abbiamo. Dobbiamo assolutamente non perdere la mentalità acquisita in questi mesi, pensare che tutte le partite sono difficili e che se manteniamo questo atteggiamento, meno partite ci serviranno per vincere il campionato".