Vicenza, Zamuner: "Felici di riavere Cappelletti con noi. Vice Costa? Potrebbe non arrivare"

“Il vice Costa? Potrebbe non arrivare. Avevo dichiarato che per essere pignoli servirebbe un quinto di sinistra di ruolo, ma al tempo stesso avevo dichiarato che nelle partite in cui era mancato Pippo avevamo sopperito in modo egregio. Riteniamo di avere delle alternative in rosa, poi se dovesse capitare un’occasione che condividiamo con mister e società cerchiamo di coglierla ma riteniamo di avere giocatori duttili: Caferri, Tribuzzi e Talarico”. Il direttore sportivo del Vicenza Giorgio Zamuner parla così di mercato nel corso della presentazione del neo difensore Daniel Cappelletti: “L’esigenza prioritaria era sostituire in modo particolare Fantoni perché rimanevamo scoperti nel ruolo di difensore centrale, poi ho detto che quando saremo tutti a regime ci saranno due giocatori che dovranno stare fuori”.

Spazio poi al ritorno del centrale: “Sono felice di averlo di nuovo con noi, sia per le sue qualità sia per lo spessore umano, penso che possa essere la persona giusta per alzare il livello della squadra. Avevo detto che stavamo seguendo diversi giocatori sia pronti sia giovani e futuribili e dopo una serie di valutazioni abbiamo pensato che la squadra avesse bisogno di gente pronta che conoscesse già l’ambiente. - prosegue Zamuner come si legge su Trivenetogoal.it - Daniel ha queste caratteristiche, ha vinto tre campionati, ci conosciamo molto bene a vicenda e sa bene il compito che dovrà svolgere a Vicenza ed è più facile con una persona nota”.

Il ds poi torna sul tema mercato: “Vediamo come i giocatori reagiranno all’assenza di Costa domenica anche se sono sicuro che andremo alla grande. Poi siamo sempre vigili in caso di occasioni che possano farci ragionare su un ulteriore innesto a sinistra. Il mercato è talmente strano che potrebbero succedere cose imprevedibili, non abbiamo tempistiche perché quel ruolo è coperto, potremmo anche alzare Sandon”.