Ufficiale Memushaj riparte dalla D: è il nuovo mister del Leon. Dove arriva Palma a centrocampo

La classifica parla al momento di tredicesimo posto nel Girone B di Serie D, situazione, questa, che ha portato il Leon al cambio in panchina: dopo l'esonero di Matteo Vullo, la società brianzola ha deciso di affidare la panchina a Ledian Memushaj, che ha iniziato la sua carriera da allenatore solo tre anni fa, nella stagione 2022-2023, che lo vide alla guida del Pescara Primavera. Non solo, il club ha optato per un rinforzo a centrocampo, tesserando l'esperto Antonio Palma, lo scorso anno al Piacenza.

Questa la nota per la panchina: "AC Leon Monza e Brianza è lieta di comunicare ufficialmente l’ingaggio di Ledian Memushaj come nuovo head coach della prima squadra per la stagione 2025-2026 di Serie D.

Ex centrocampista di grande esperienza, con un passato da protagonista in Serie A e in Nazionale Albanese, Ledian porta con sé una mentalità vincente, una profonda conoscenza del gioco e una visione moderna del calcio.

Siamo orgogliosi di accogliere Ledian Memushaj nel nostro club.

La sua determinazione, la sua leadership e la sua passione saranno fondamentali per guidare la squadra verso nuove sfide e importanti traguardi.

Benvenuto Mister!"

Questo, quello del giocatore: "AC Leon Monza e Brianza è lieta di annunciare l’arrivo di Antonio Palma, nuovo rinforzo per la stagione 2025/26 di Serie D.

Centrocampista di grande esperienza e qualità, Palma porta con sé un importante bagaglio maturato tra Serie B, Serie C e Serie D, pronto a mettere il suo talento al servizio dei Leoni".