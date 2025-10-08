In Serie D, un finto DS entra in campo e offende l'arbitro: multa pesante per la Castellanzese

Ha del curioso quanto accaduto in Serie D nel weekend, un fatto che emerge a seguito della decisioni del Giudice Sportivo dopo la 5ª giornata del campionato 2025-2026 (CLICCA QUI per leggere il referto completo): la Castellanzese, formazione del Girone B, ha ricevuto una pensate ammenta di 1700 euro per la presenza in campo di una persona non identificata, spacciatasi però come il Direttore Sportivo della società. L'individuo, allontanato solo grazie all'intervento di un vero dirigente, insultava l'arbitro.

Questo, quando si legge:

"AMMENDA

Euro 1.700,00 CASTELLANZESE 1921 A.S.D.

Al termine della gara venivano aperti i cancelli di accesso alla tribuna e una persona non identificata, qualificatosi come DS, entrava indebitamente sul terreno di gioco rivolgendo espressioni offensive nei confronti del Direttore di gara. Veniva allontanato solo grazie all'intervento di un altro dirigente. Inoltre, la società ometteva di presentare la richiesta di Forza pubblica".

Da segnalare, in una sicuramente movimentata domenica, che è arrivata anche la sconfitta a tavolino per il Brusaporto, visto e considerato che non si è potuta disputare la partita tra i lombardi e il Villa Valle per l'irregolarità delle porte da gioco dell'impianto utilizzato dalla formazione di casa. Il Villa Valle, prima del fischio d'inizio del match, aveva presentato al direttore di gara una riserva scritta formale per segnalare la problematica, con la giurisprudenza che le ha poi dato ragione.