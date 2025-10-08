Ufficiale Il fantasista Radrezza riparte dalla Serie D: ha firmato con l'Union Clodiense

Dopo l’addio alla SPAL, dove nella passata stagione aveva collezionato 29 presenze con un gol, per il fallimento del club estense e un’estate lunga da svincolato il centrocampista Igor Radrezza è pronto a tornare in campo ripartendo dalla Serie D. Il fantasista classe ‘93 è stato infatti ingaggiato dall’Union Clodiense come comunica il sito della società veneta:

“L’Union Clodiense ufficializza l’ingaggio di Igor Radrezza, centrocampista classe 1993. Cresciuto nelle giovanili del Padova, Radrezza ha maturato esperienze in diverse squadre: Castiglione, Padova, Monza, Renate, Campodarsego, Crema, Reggiana e SPAL. Con oltre 45 presenze in Serie B, più di 200 in Serie C e oltre 130 in Serie D, porta con sé solidità ed esperienza in mezzo al campo”.

Radrezza ha legato il suo nome soprattutto a Padova (72 presenze e due reti) e Reggiana (102 gare e cinque gol), oltre che al Campodarsego che è la squadra in cui ha giocato più gare, 111, e segnato il maggior numero di reti, 13, dal 2015 al 2018.