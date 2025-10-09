Coppa Italia Serie D, le qualificate ai Sedicesimi di Finale. Cresce l'attesa per il Milan Futuro
Con la giornata di ieri, è tornata in campo questo pomeriggio la Serie D, non per turni infrasettimanali ma per la Coppa Italia, giunta adesso ai Trentaduesimi di Finale: gare, come quelle dei precedenti turni, che si sono giocate ancora a eliminazione diretta, con la disputa dei calci di rigore in casi di parità al termine dei tempi regolamentari: unica gara rinviata, per gli impegni in nazionale di alcuni tesserati rossoneri, quella del Milan Futuro. Lo scontro con la Varesina si giocherà infatti il 29 ottobre alle ore 14:30.
Di seguito, il programma completo, con in neretto le formazioni qualificate al turno successivo:
COPPA ITALIA SERIE D-TRENTADUESIMI DI FINALE
Già giocate
Gara 2: Ligorna-Novaromentin 2-3 (d.c.r.)
Gara 3: Vado-Sestri Levante 3-0
Gara 4: Tau Altopascio-Pistoiese 1-3
Gara 7: Piacenza-Progresso 2-1
Gara 9: Nuova Sondrio-Breno 9-8 (d.c.r.)
Gara 10: Folgore Caratese-Club Milano 3-5 (d.c.r.)
Gara 12: Brusaporto-Virtus Ciseranobergamo 0-1
Gara 13: Chievo Verona-Rovato Vertovese 0-1
Gara 15: Cjarlins Muzane-Brian Lignano 4-1 (d.c.r.)
Gara 16: Luparense-Mestre 7-8 (d.c.r.)
Gara 17: Orvietana-Siena 2-0
Gara 18: Follonica Gavorrano-Valmontone 0-1
Gara 19: Forsempronese-Ancona 3-4 (d.c.r.)
Gara 21: Notaresco-Termoli 2-0
Gara 22: Albalonga-L’Aquila 2-1
Gara 24: Trastevere-Budoni 2-0
Gara 25: Savoia-Paganese 2-1
Gara 26: Città di Fasano-Gravina 3-0
Gara 27: Martina-Sarnese 3-1
Gara 28: Ferrandina-FC Francavilla 2-3
Gara 29: Nocerina-Gelbison 4-2
Gara 31: Castrumfavara-Nuova Igea Virtus 3-1
Gara 1: Asti-Chisola 2-0
Gara 32: Enna-Sancataldese 0-2
Gara 20: Foligno-Atletico Ascoli 0-2
Gara 6: Correggese-Imolese 5-3 (d.c.r.)
Gara 14: Este-Vigasio 1-2
Gara 23: Grosseto-Unipomezia 0-1
Gara 30: Sambiase-Reggina 0-1
Gara 8: Pavia-Sant’Angelo 2-0
Gara 5: Prato-Aquila Montevarchi 2-1
Mercoledì 29 ottobre
Ore 14:30
Gara 11: Milan Futuro-Varesina