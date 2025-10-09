Dopo lo sciopero, l'Olbia riprende ad allenarsi. E si tratta per la cessione della società

Il momento non è dei migliori, e la voragine aperta dalla tennistica sconfitta interna nel derby contro il Latte Dolce rischia di non essere più rimarginabile: con queste premesse è iniziata la settimana calcistica dell'Olbia, che si concluderà poi nel weekend con la sfida in terra romana al Montespaccato. Che con molta probabilità verrà giocata, anche se la cosa non era scontata.

Cosa è accaduto? Nello sbando generale che si vive in società, la squadra ha deciso di scioperare nella giornata di martedì, quando si è sì presentata al campo, ma non ha svolto la regolare seduta di allenamento, spiegando poi il tutto in un comunicato dove veniva evidenziato che i 120 anni di storia calcistica dei galluresi erano lasciati morire. Ieri, però, una piccola svolta, la squadra si è allenata al 'Nespoli', ma chiaramente le tensioni contro la proprietà, che l'edizione on line de La Nuova Sardegna definisce "assente e probabilmente inadempiente sulle spettanze dovute ai dipendenti", rimangono.

Anche sotto questo aspetto, però, potrebbero esserci delle novità, perché proprio il prima citato quotidiano, sempre nella versione web, parla di trattative per la cessione del club, finito anche nel mirino di un gruppo lombardo che ha interessi nel mondo dello sport. Non resta che attendere, ma l'avventura dell'attuale proprietà, contestata anche dalla città, sembra essere giunta al capolinea.