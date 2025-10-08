Coppa Italia Serie D, al via i Trentaduesimi di Finale: il programma completo del turno
Archiviate le fatiche del weekend, torna in campo questo pomeriggio la Serie D, ma non per turni infrasettimanali, bensì per la Coppa Italia, giunta adesso ai Trentaduesimi di Finale: gare, come quelle dei precedenti turni, che si giocano ancora a eliminazione diretta, e che vedranno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, direttamente la disputa dei calci di rigore, che determineranno la formazione qualificata ai Sedicesimi (che si giocheranno poi tra due settimane, il 22 ottobre).
Unica gara rinviata, per gli impegni in nazionale di alcuni tesserati rossoneri, quella del Milan Futuro: lo scontro con la Varesina si giocherà infatti il 29 ottobre alle ore 14:30.
Di seguito, il programma completo:
COPPA ITALIA SERIE D-TRENTADUESIMI DI FINALE
Mercoledì 8 ottobre
Ore 15:00
Gara 2: Ligorna-Novaromentin
Gara 3: Vado-Sestri Levante
Gara 4: Tau Altopascio-Pistoiese
Gara 7: Piacenza-Progresso
Gara 9: Nuova Sondrio-Breno
Gara 10: Folgore Caratese-Club Milano
Gara 12: Brusaporto-Virtus Ciseranobergamo
Gara 13: Chievo Verona-Rovato Vertovese
Gara 15: Cjarlins Muzane-Brian Lignano
Gara 16: Luparense-Mestre
Gara 17: Orvietana-Siena
Gara 18: Follonica Gavorrano-Valmontone
Gara 19: Forsempronese-Ancona
Gara 21: Notaresco-Termoli
Gara 22: Albalonga-L’Aquila
Gara 24: Trastevere-Budoni
Gara 25: Savoia-Paganese
Gara 26: Città di Fasano-Gravina
Gara 27: Martina-Sarnese
Gara 28: Ferrandina-Francavilla
Ore 15:30
Gara 29: Nocerina-Gelbison
Gara 31: Castrumfavara-Nuova Igea Virtus
Ore 16:00
Gara 1: Asti-Chisola
Gara 32: Enna-Sancataldese
Ore 16:30
Gara 20: Foligno-Atletico Ascoli
Ore 17:00
Gara 6: Correggese-Imolese
Gara 14: Este-Vigasio
Ore 18:00
Gara 23: Grosseto-Unipomezia
Gara 30: Sambiase-Reggina
Ore 19:00
Gara 8: Pavia-Sant’Angelo
Ore 20:30
Gara 5: Prato-Aquila Montevarchi
Mercoledì 29 ottobre
Ore 14:30
Gara 11: Milan Futuro-Varesina
