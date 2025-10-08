Clodiense, Boscolo Bielo: "Federico non ha probabilmente mai interrotto rapporti con la SPAL"

Cambi societari per l'Union Clodiense, che si è trovata a rimpiazzare il Direttore Sportivo Sandro Federico, che ha rassegnato le proprie dimissioni, accettate dal club veneto, per passare alla nuova SPAL, in Eccellenza, che già lo aveva cercato in estate.

Sulla questione, come si legge su Il Gazzettino-Venezia&Mestre in edicola quest'oggi, è tornato il presidente del club, Ivano Boscolo Bielo, che ha così parlato: "Ad Agosto avevamo parlato con lui inerentemente alla sua amicizia con i dirigenti della ex SPAL e lui ci aveva confermato che si trattava solo di quello e che quella consulenza si era limitata a qualche consiglio elargito per qualche giorno e poi il definitivo stop. Dopo quello che è successo possiamo invece ipotizzare che amicizia e collaborazione non si sono mai stoppate e ora tutto si è trasformato in un rapporto ufficiale dopo le dimissioni che abbiamo ricevuto per suoi motivi personali".

Ricordiamo che Federico è già appunto stato annunciato dalla truppa estense, e si è presentato alla stampa. Non resta quindi che attendere il nuovo uomo mercato dei veneti, che intanto si sono rinforzati a centrocampo, tesserando lo svincolato Igor Radrezza: "L’Union Clodiense ufficializza l’ingaggio di Igor Radrezza, centrocampista classe 1993. Cresciuto nelle giovanili del Padova, Radrezza ha maturato esperienze in diverse squadre: Castiglione, Padova, Monza, Renate, Campodarsego, Crema, Reggiana e SPAL.

Con oltre 45 presenze in Serie B, più di 200 in Serie C e oltre 130 in Serie D, porta con sé solidità ed esperienza in mezzo al campo.

Benvenuto!".