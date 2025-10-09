Ufficiale Niente Serie C per Sbraga. Il difensore sceglie il Foligno in D

I vari tentennamenti di club di Serie C che lo hanno cercato senza affondare il colpo, hanno portato l'esperto difensore Andrea Sbraga a trovare collocazione in Serie D, e più precisamente nel Girone E della categoria: il difensore classe 1992, infatti, è stato ufficializzato poco fa dal Foligno, che potrà contare immediatamente sulla disponibilità del calciatore, già a partire per la sfida del weekend, che opporrà gli umbri al Poggibonsi.

Di seguito la nota:

"L’AC Foligno 1928 dà il benvenuto ad Andrea Sbraga, difensore classe 1992, che vestirà la nostra maglia in questa stagione ed è da subito a disposizione di Mister Manni.

Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Andrea ha collezionato oltre 360 presenze in Serie C, dimostrando esperienza, solidità e grande personalità.

Benvenuto a Foligno, Andrea!

Insieme verso nuovi traguardi!".