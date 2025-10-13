TMW Colpo sudamericano per la Fidelis Andria: arriva l'ok al tesseramento di Matheus

In venezuelano per la Fidelis Andria. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il club pugliese che milita in Serie D ha ottenuto nelle ultime ore il via libera al tesseramento da parte della FIGC dell’esterno destro d’attacco Darwin Matheus.

Il classe 2001 è reduce dalla seconda esperienza con la maglia dello Zamora, club di massima divisione del Venezuela, dove è cresciuto calcisticamente – collezionando 58 presenze e 12 reti – con in mezzo le esperienze negli USA alla corte dell’Atlanta United – 59 presenze e nove gol con la seconda squadra in USLC – e Legion FC (sei gare e una rete) e quella in Croazia con l’Istra dove ha messo a segno tre reti in 25 presenze.

Ora per Matheus una nuova esperienza in Europa con la Fidelis Andria che dovrebbe ufficializzarlo nelle prossime ore.