Ufficiale L'ultimo posto in classifica costa caro a Firicano. Il mister è stato esonerato dal Tuttocuoio

Lo scorso anno era arrivato un ottimo decimo posto, con una squadra giovane e un girone sicuramente complicato, la partenza nel campionato in corso è stata invece disastrosa, e il Tuttocuoio si ritrova ora all'ultimo posto della classifica del Girone D di Serie D: due soli punti collezionati nelle prime sette gare giocate (3 gol fatti e ben 14 subiti), lunghezze decisamente molto esigue che son costate caro a mister Aldo Firicano, che poco fa è stato esonerato dal club della presidente Paola Coia.

Questa la nota:

"La società comunica, con profondo dispiacere, che ha sollevato dall'incarico il mister Aldo Firicano.

Ringraziamo il mister per questi anni trascorsi con il Tuttocuoio e gli auguriamo le migliori fortune per la sua carriera.

Nelle prossime ore verrà comunicato il nome del nuovo tecnico che guiderà la prima squadra".

Ricordiamo che l'allenatore era approdato in neroverde il 14 marzo 2024, quando la squadra militava in Eccellenza e Nicola Sena veniva esonerato: annata propizia, considerando che arrivò la promozione in quella Serie D che ora va mantenuta a tutti i costi.