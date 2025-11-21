Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Siena, rientra l'emergenza portieri. Tesserato in bianconero il classe 2006 Testoni

Siena, rientra l'emergenza portieri. Tesserato in bianconero il classe 2006 TestoniTUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com
Claudia Marrone
Oggi alle 09:19Serie D
Claudia Marrone

Primo e terzo portiere infortunati, secondo squalificato, e alle porte la sfida contro la capolista Grosseto: non arrivava certo al meglio il Siena al confronto con l'altra formazione toscana - gara valevole per la 13ª giornata del Girone E di Serie D -, al quale si sarebbe dovuto presentare con in porta il giovanissimo Giovanni Palazzi, 16enne che si è trovato costretto a rimpiazzare tutte le assenze in buona parte della sfida contro il San Donato Tavarnelle. Ma l'emergenza è stata compensato con un nuovo innesto, quello del classe 2006 Nicola Testoni.
Questa la nota ufficiale del club:

"Il Siena FC è lieto di annunciare il tesseramento del portiere classe 2006 Nicola Testoni. Cresciuto nelle giovanili del Parma, Testoni ha già maturato esperienza in Serie D: nella scorsa stagione ha collezionato 23 presenze con l’Aquila Montevarchi, mentre nella prima metà di quest’anno ha militato nel Tuttocuoio.
Il giovane estremo difensore contribuirà allo sviluppo del club bianconero, approdando a Siena per dare ulteriore forza al reparto dei portieri.
Il Siena FC dà a Nicola un caloroso benvenuto e gli augura il meglio per l’inizio di questo nuovo percorso".

Ricordiamo intanto quelle che nel post gara di domenica furono le parole di mister Tommaso Bellazzini: "Se prendere un altro portiere? Non lo so, ne parleremo con il Direttore e vedremo cosa ci sarà da fare. Abbiamo perso tre portieri in due settimane, e questa è una cosa abbastanza anomala. L'errore di De Vincenzo fa parte della giovane età e della voglia di mettersi in mostra per fare bene, e il momento della stagione non è semplice: dobbiamo esser comprensivi, i giovani devono passare dagli errori per crescere".

Articoli correlati
Altre notizie Serie D
Siena, rientra l'emergenza portieri. Tesserato in bianconero il classe 2006 Testoni... UfficialeSiena, rientra l'emergenza portieri. Tesserato in bianconero il classe 2006 Testoni
Dopo il Monopoli Falzerano riparte dalla Serie D: ha firmato con il Fasano UfficialeDopo il Monopoli Falzerano riparte dalla Serie D: ha firmato con il Fasano
Cittadella Vis Modena, Biagini: "Prima ci consolidiamo in categoria. Ma siamo ambiziosi"... Esclusiva TMWCittadella Vis Modena, Biagini: "Prima ci consolidiamo in categoria. Ma siamo ambiziosi"
Coppa Italia Serie D, agli Ottavi passa il Mestre. Ecco il quadro completo dei Quarti... Coppa Italia Serie D, agli Ottavi passa il Mestre. Ecco il quadro completo dei Quarti
Coppa Italia Serie D, Ottavi di Finale: male Piacenza, avanti Pistoiese. Stasera... Coppa Italia Serie D, Ottavi di Finale: male Piacenza, avanti Pistoiese. Stasera l'ultimo match
Coppa Italia Serie D, oggi gli Ottavi di Finale. Si chiuderà il turno con il match... Coppa Italia Serie D, oggi gli Ottavi di Finale. Si chiuderà il turno con il match Este-Mestre
Il Tuttocuoio è sempre ultimo in classifica e ci ripensa: torna Firicano in panchina... UfficialeIl Tuttocuoio è sempre ultimo in classifica e ci ripensa: torna Firicano in panchina
Pistoiese, il classe 2008 Costa Pisani attira le attenzioni delle categorie superiori... TMWPistoiese, il classe 2008 Costa Pisani attira le attenzioni delle categorie superiori
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
1 Alessandro Moggi: "Calciopoli troppo violenta. Mio padre mi ha consigliato di essere onesto"
2 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, Vlahovic non sarà rischiato
3 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 novembre
5 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Parma, ecco il nuovo portiere. Le immagini dello spagnolo Guaita alle visite mediche
Immagine top news n.1 Il GUP di Roma rinvia a giudizio il Napoli, De Laurentiis e Chiavelli. Cos'è successo
Immagine top news n.2 Alessandro Moggi si racconta a 360 gradi: carriera, mercato, Serie A e futuro
Immagine top news n.3 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'AD Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
Immagine top news n.4 Le prime immagini del nuovo portiere del Parma: ecco Vicente Guaita in città
Immagine top news n.5 Stage e spostamento della Serie A per il Mondiale? Sì, ma solo per un motivo: togliere ogni alibi
Immagine top news n.6 Italia, Gattuso: "Irlanda del Nord sicuramente alla nostra portata. Non pensiamo alla finale"
Immagine top news n.7 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Immagine news Altre Notizie n.2 Italia, i commenti degli opinionisti sui sorteggi dei playoff per il Mondiale
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Povera Italia. Inter-Milan, Allegri può mettere in difficoltà Chivu"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Leao: "Derby opportunità per andare in testa. Dimostriamo cosa possiamo fare"
Immagine news Serie A n.2 Napoli su Atta, ma l'Udinese non vuole cederlo a gennaio. Chiede almeno 30 milioni
Immagine news Serie A n.3 Modificare il calendario per aiutare gli azzurri? FIGC e Lega studiano come
Immagine news Serie A n.4 Tete Morente: "Ho scelto Lecce per provare la Serie A. Inter e Milan mi piacciono molto"
Immagine news Serie A n.5 Blitz della Juventus al Bentegodi per Verona-Parma: due i gioielli che seguiranno i bianconeri
Immagine news Serie A n.6 Parma, oggi l'ufficialità di Guaita. In lista c'erano anche altri quattro portieri: il retroscena
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Abate: "Bisogna arrivare velocemente ai 46 punti. Migliorando in trasferta"
Immagine news Serie B n.2 Inizia il conto alla rovescia: mister Gorgone esordisce in B. Col compito di salvare il Pescara
Immagine news Serie B n.3 Aquilani torna a Pescara: quando il "Principino" deluse e se ne andò tra le polemiche
Immagine news Serie B n.4 Torna in campo la Serie B! Catanzaro-Pescara apre le danze per la 13ª giornata
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Catanzaro-Pescara: esordio in cadetteria per il tecnico Gorgone
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Frabotta: "Qui ho cambiato mentalità, faccio più attenzione a quando sono felice"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Team Altamura, c'è la firma del figlio d'arte Suazo: giocatore in sede con l'agente Colapinto
Immagine news Serie C n.2 Novara, Da Graca: "Siamo da primi quattro posti, lo dimostreremo. Anno per me fondamentale"
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, la sfida decisiva? Mister Curioni può giocarsi il futuro con la Pro Patria
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 15ª giornata: tre anticipi questa sera. Nel weeken 4 scontri d'alta classifica
Immagine news Serie C n.5 Trento, Giacca: "Disporre di strutture sportive all’avanguardia rappresenta un vantaggio"
Immagine news Serie C n.6 Sepe sulla Salernitana: "Nessuno meritava quanto accaduto. Play out? Inspiegabile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Importante coesione con squadra maschile. Siamo unico club"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia pronta alla doppia sfida contro gli USA. Le parole di Soncin, Girelli e Linari
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Pinones-Arce: "Juve gara importante come tutte, ma rispetto il fatto che sia diversa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan, Giuliani: "All'Europeo fatto un miracolo. Il carcere come lo sport, dà seconde occasioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini: "Manca fame e cattiveria sotto porta. Assumiamoci le nostre responsabilità"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma continua a faticare in Europa: 1-1 con il Leuven. I risultati della UWCL
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…