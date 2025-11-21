Ufficiale Siena, rientra l'emergenza portieri. Tesserato in bianconero il classe 2006 Testoni

Primo e terzo portiere infortunati, secondo squalificato, e alle porte la sfida contro la capolista Grosseto: non arrivava certo al meglio il Siena al confronto con l'altra formazione toscana - gara valevole per la 13ª giornata del Girone E di Serie D -, al quale si sarebbe dovuto presentare con in porta il giovanissimo Giovanni Palazzi, 16enne che si è trovato costretto a rimpiazzare tutte le assenze in buona parte della sfida contro il San Donato Tavarnelle. Ma l'emergenza è stata compensato con un nuovo innesto, quello del classe 2006 Nicola Testoni.

Questa la nota ufficiale del club:

"Il Siena FC è lieto di annunciare il tesseramento del portiere classe 2006 Nicola Testoni. Cresciuto nelle giovanili del Parma, Testoni ha già maturato esperienza in Serie D: nella scorsa stagione ha collezionato 23 presenze con l’Aquila Montevarchi, mentre nella prima metà di quest’anno ha militato nel Tuttocuoio.

Il giovane estremo difensore contribuirà allo sviluppo del club bianconero, approdando a Siena per dare ulteriore forza al reparto dei portieri.

Il Siena FC dà a Nicola un caloroso benvenuto e gli augura il meglio per l’inizio di questo nuovo percorso".

Ricordiamo intanto quelle che nel post gara di domenica furono le parole di mister Tommaso Bellazzini: "Se prendere un altro portiere? Non lo so, ne parleremo con il Direttore e vedremo cosa ci sarà da fare. Abbiamo perso tre portieri in due settimane, e questa è una cosa abbastanza anomala. L'errore di De Vincenzo fa parte della giovane età e della voglia di mettersi in mostra per fare bene, e il momento della stagione non è semplice: dobbiamo esser comprensivi, i giovani devono passare dagli errori per crescere".