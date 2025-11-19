Coppa Italia Serie D, oggi gli Ottavi di Finale. Si chiuderà il turno con il match Este-Mestre
Smaltite le fatiche della 12ª giornata del campionato, torna in campo la Serie D, e lo fa con gli Ottavi di Finale di Coppa Italia, che si giocheranno questo pomeriggio: come per i turni precedenti, nuovamente gare secche, che non prevederanno tempi supplementari. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, infatti, ci saranno subito i calci di rigori per stabilire chi accederà al turno successivo, in programma il 3 dicembre (con fischio di inizio a ora fissato alle ore 14.30, ma passibile a variazioni che verranno poi successivamente comunicate).
Intanto, guardiamo il programma odierno:
OTTAVI DI FINALE COPPA ITALIA SERIE D
Mercoledì 19 novembre
Ore 14.30 - Asti-Pistoiese
Ore 14.30 - Piacenza-Correggese
Ore 14.30 - Club Milano-Varesina
Ore 14.30 - Ancona-Valmontone
Ore 14.30 - Notaresco-Unipomezia
Ore 14.30 - Francavilla-Città di Fasano
Ore 14.30 - Nocerina-Castrumfavara
Ore 18.30 - Este-Mestre
E considerando che il tabellone è già stato sorteggiato, spazio anche quello che sarà il turno successivo:
QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA SERIE D
Mercoledì 3 dicembre
Vinc. Asti-Pistoiese vs Vinc. Piacenza-Correggese
Vinc. Club Milano-Varesina vs Vinc. Este-Mestre
Vinc. Ancona-Valmontone vs Vinc. Notaresco-Unipomezia
Vinc. Francavilla-Città di Fasano vs Vinc. Nocerina-Castrumfavara
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30