Pistoiese, il classe 2008 Costa Pisani attira le attenzioni delle categorie superiori

© foto di FC Pistoiese
Luca Bargellini
Oggi alle 15:12Serie D
Luca Bargellini

Dodici giornate del campionato trascorse, e 26 punti conquistati, che valgono la vetta del Girone D di Serie D, che la Pistoiese proverà fino in fondo a vincere: non sono infatti nascoste le ambizioni del club toscano, che da diverse stagioni sta puntando al ritorno in Serie C. Se sia adesso l'anno buono viene difficile dirlo, ma sicuramente note positive si vedono dalla rosa, e dalle intuizioni estive della dirigenza.

Tra queste, quella che porta al difensore classe 2008 Davide Costa Pisani che, rimasto svincolato dal Genoa dopo un passato alla Juventus, è stato tesserato inizialmente con l'idea di fare da spola tra prima squadra e Juniores, ma si è poi ritagliato uno spazio importante a suon di prestazioni che hanno mostrato personalità, tecnica e gamba; complice anche un fisico già strutturato. Costa Pisani nasce come terzino, ma è adesso impiegato da braccetto, e nel suo ruolo ha sfiorato anche più volte il gol, collezionando però al momento un solo assist nelle dieci gare da titolare con la maglia degli orange; si sta piano piano confermando sempre di più, e non ci sarà da meravigliarsi se sarà uno dei nomi che emergeranno nell'ormai imminente calciomercato di categoria. Anche perché è da tempo osservato da società di alte categorie, che potrebbe anche affondare la mossa per i propri settori giovanili.

Difficilmente, però, la Pistoiese vorrà adesso privarsi di un elemento di questo spessore, soprattutto anche in virtù della giovane età, ma a breve se ne saprà di più. Come si capirà definitivamente l'indirizzo alla stagione che i toscani vorranno dare.

