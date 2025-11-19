Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Cittadella Vis Modena, Biagini: "Prima ci consolidiamo in categoria. Ma siamo ambiziosi"

Cittadella Vis Modena, Biagini: "Prima ci consolidiamo in categoria. Ma siamo ambiziosi"
Claudia Marrone
Oggi alle 21:34Serie D
Claudia Marrone

Dopo il primo anno di Serie D della sua storia culminato con un ottimo settimo posto finale, il Cittadella Vis Modena ha iniziato nel migliore dei modi anche la stagione 2025-26 candidandosi a essere una vera sorpresa del Girone D: dopo dodici giornate, infatti, la squadra di mister Gori si trova in piena zona playoff con 20 punti in classifica. Del momento della squadra e del club modenese, ha parlato ai esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, il Direttore Sportivo Alberto Biagini, per il secondo anno alla guida del team modenese.

Come giudica l’avvio di stagione della sua squadra?
“Ovviamente molto positivo. Siamo soddisfatti dell’andamento avuto finora, che ci sta ponendo nella zona nobile della classifica. Faremo del nostro meglio per rimanerci il più a lungo possibile, anche se non sarà facile visto il livello degli avversari: rischio di diventare noioso e ripetitivo nell’affermare che il Girone D è il più difficile di tutta la categoria, ma è così. Pistoiese, Desenzano, Piacenza, Pro Sesto, Palazzolo e Lentigione sono squadre che hanno l’obiettivo di conquistare la promozione e sono costruite per vincere. Oltre a queste, diverse squadre sono agguerrite e competitive. Ogni domenica è una battaglia”.

Non ha nominato la sua squadra. Gioca a nascondino?
“No, assolutamente, nessuno si nasconde ma amo essere realista. Anche se qualcuno si diverte a tirarci per la giacca e a inserirci nel gruppo delle pretendenti che ho nominato, il nostro obiettivo è ben diverso, così come il budget investito e la progettualità. L’obiettivo è quello di consolidarci nella categoria, giocare un buon calcio ed essere competitivi in ogni gara. Alla fine guarderemo dove saremo arrivati”.

Quindi, vi accontenterete di una salvezza?
“Assolutamente no, siamo ambiziosi, ma vogliamo esserle con consapevolezza e facendo un percorso. Cercheremo di stare nella parte sinistra della classifica e proveremo a essere un grattacapo per tutti. Sono nella società di Serie D in cui, se potessi scegliere, vorrei essere. Qui, l’ambizione cammina di pari passo con la progettualità. Ho a che fare con una proprietà forte e lungimirante, che ama dare ai progetti delle fondamenta solide. Quindi, ambiziosi sì. Ma con i piedi ben saldi a terra”.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Cittadella Vis Modena, Biagini: "Girone infernale, ma ho fiducia nella squadra" Cittadella Vis Modena, Biagini: "Girone infernale, ma ho fiducia nella squadra"
Dt Cittadella Vis Modena: "Soddisfatto dal mercato. Zenith? La gara più importante"... Dt Cittadella Vis Modena: "Soddisfatto dal mercato. Zenith? La gara più importante"
Vis Modena, sfida da ex per Biagini: “Lentigione? Bei ricordi. Ma ora cerco i 3 punti"... Vis Modena, sfida da ex per Biagini: “Lentigione? Bei ricordi. Ma ora cerco i 3 punti"
Altre notizie Serie D
Cittadella Vis Modena, Biagini: "Prima ci consolidiamo in categoria. Ma siamo ambiziosi"... Esclusiva TMWCittadella Vis Modena, Biagini: "Prima ci consolidiamo in categoria. Ma siamo ambiziosi"
Coppa Italia Serie D, agli Ottavi passa il Mestre. Ecco il quadro completo dei Quarti... Coppa Italia Serie D, agli Ottavi passa il Mestre. Ecco il quadro completo dei Quarti
Coppa Italia Serie D, Ottavi di Finale: male Piacenza, avanti Pistoiese. Stasera... Coppa Italia Serie D, Ottavi di Finale: male Piacenza, avanti Pistoiese. Stasera l'ultimo match
Coppa Italia Serie D, oggi gli Ottavi di Finale. Si chiuderà il turno con il match... Coppa Italia Serie D, oggi gli Ottavi di Finale. Si chiuderà il turno con il match Este-Mestre
Il Tuttocuoio è sempre ultimo in classifica e ci ripensa: torna Firicano in panchina... UfficialeIl Tuttocuoio è sempre ultimo in classifica e ci ripensa: torna Firicano in panchina
Pistoiese, il classe 2008 Costa Pisani attira le attenzioni delle categorie superiori... TMWPistoiese, il classe 2008 Costa Pisani attira le attenzioni delle categorie superiori
Agguato Ultras al pullman del Chieti Calcio, nessun ferito grazie alla prontezza... Agguato Ultras al pullman del Chieti Calcio, nessun ferito grazie alla prontezza dell'autista
L'Olbia sospende l'attività. Parla Ragatzu per la squadra: "Il club deve darci risposte... L'Olbia sospende l'attività. Parla Ragatzu per la squadra: "Il club deve darci risposte e stipendi"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
1 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
3 Due nomi per gennaio, Tuttosport oggi in apertura: "Juve shopping scudetto"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 novembre
5 Santiago Castro chiude all'Italia: "Non posso e non voglio. Desidero l'Argentina"
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Palladino: "Ho ricevuto tante chiamate, ma ho aspettato l'Atalanta". C'era la Juventus?
Immagine top news n.1 Il motore del Milan ritrova Modric: oggi si è allenato a Milanello. I rientri in vista del derby
Immagine top news n.2 Napoli pronto a ripartire. Politano: "Parleremo con Conte di quello che è accaduto a Bologna"
Immagine top news n.3 Juve, Chiellini: "Prima il ds poi il mercato. Rinnovo Yildiz? Calma, c'è la volontà da parte di tutti"
Immagine top news n.4 Ne mancano solo sei: tutte le squadre qualificate (e quelle in corsa) ai Mondiali 2026
Immagine top news n.5 Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri
Immagine top news n.6 Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
Immagine top news n.7 Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.2 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.3 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.4 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lukaku la "cura" per il Napoli di Conte? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie C n.2 Gautieri: "Non giusto l'esonero di Marino a Trieste. Anche se Tesser è un top"
Immagine news Serie C n.3 Sanderra: "Sì alle Seconde Squadre in C, ma abbassando l'età per la Primavera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Polemiche anche sul nuovo falconiere: rimpiangeva Mussolini e insultava la Lazio
Immagine news Serie A n.2 Italia a picco nel ranking, il Parma sceglie Guaita, Palladino si presenta a Bergamo: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.3 Cremonese, il ds Giacchetta: "Vandeputte sta sorprendendo tutti. Bonazzoli di alto livello"
Immagine news Serie A n.4 Bologna al 1° posto se batte l'Udinese, Castro: "Parlare di Scudetto è un po' troppo..."
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, lo staff di Vanoli si arricchisce di due nuove figure: arrivano dalla Primavera
Immagine news Serie A n.6 Gardi svela: "Osimhen non ha clausola. Futuro? E' felice, lo vedo per anni al Galatasaray"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, ancora palestra e fisioterapia per Darboe. E assenti i nazionali Dorval e Mavraj
Immagine news Serie B n.2 Lombardo: "Tutti crediamo in quel che facciamo, la Samp uscirà da questo momento"
Immagine news Serie B n.3 Media gol in Serie B, quest’anno fra le più alte degli ultimi 60 anni
Immagine news Serie B n.4 Mantova, due mesi senza trasferte per i tifosi. Piccoli: "Decisione esagerata. Spero sia rivista"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, meno grave del previsto l'infortunio di Soleri: out per circa un mese
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Svoboda: "Padova? I derby sono le partite per cui si vive e si gioca a calcio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 AlbinoLeffe, Paganessi saluta. Il centrocampista ha risolto il contratto coi blucelesti
Immagine news Serie C n.2 Perugia, il presidente Faroni operato per un tumore alla parotide: la nota del club umbro
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Mignani: "Colpiti dall'umiltà di Floro Flores. Non vedo l'ora di giocare a Cosenza"
Immagine news Serie C n.4 Gautieri: "Non giusto l'esonero di Marino a Trieste. Anche se Tesser è un top"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
Immagine news Serie C n.6 Si chiude l'avventura di Falzerano al Monopoli. Il centrocampista ha risolto il contratto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve Women, Canzi: "Col Lione prestazione al limite della perfezione. Felice anche del pari"
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Champions League, 4ª giornata: Juve sprecona, è pari con il Lione. Bene il Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Europa Cup, la corsa dell'Inter si ferma agli Ottavi: alle nerazzurre non basta il pari
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "In Champions, per fare risultato. Dragoni? Con lei bel rapporto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve-Lione, le formazioni ufficiali: c'è Cambiaghi e non Girelli. Hegerberg guida le francesi
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter-Hacken, le formazioni ufficiali: scelte obbligate per Piovani. Glionna dall'inizio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…