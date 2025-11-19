Esclusiva TMW Cittadella Vis Modena, Biagini: "Prima ci consolidiamo in categoria. Ma siamo ambiziosi"

Dopo il primo anno di Serie D della sua storia culminato con un ottimo settimo posto finale, il Cittadella Vis Modena ha iniziato nel migliore dei modi anche la stagione 2025-26 candidandosi a essere una vera sorpresa del Girone D: dopo dodici giornate, infatti, la squadra di mister Gori si trova in piena zona playoff con 20 punti in classifica. Del momento della squadra e del club modenese, ha parlato ai esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, il Direttore Sportivo Alberto Biagini, per il secondo anno alla guida del team modenese.

Come giudica l’avvio di stagione della sua squadra?

“Ovviamente molto positivo. Siamo soddisfatti dell’andamento avuto finora, che ci sta ponendo nella zona nobile della classifica. Faremo del nostro meglio per rimanerci il più a lungo possibile, anche se non sarà facile visto il livello degli avversari: rischio di diventare noioso e ripetitivo nell’affermare che il Girone D è il più difficile di tutta la categoria, ma è così. Pistoiese, Desenzano, Piacenza, Pro Sesto, Palazzolo e Lentigione sono squadre che hanno l’obiettivo di conquistare la promozione e sono costruite per vincere. Oltre a queste, diverse squadre sono agguerrite e competitive. Ogni domenica è una battaglia”.

Non ha nominato la sua squadra. Gioca a nascondino?

“No, assolutamente, nessuno si nasconde ma amo essere realista. Anche se qualcuno si diverte a tirarci per la giacca e a inserirci nel gruppo delle pretendenti che ho nominato, il nostro obiettivo è ben diverso, così come il budget investito e la progettualità. L’obiettivo è quello di consolidarci nella categoria, giocare un buon calcio ed essere competitivi in ogni gara. Alla fine guarderemo dove saremo arrivati”.

Quindi, vi accontenterete di una salvezza?

“Assolutamente no, siamo ambiziosi, ma vogliamo esserle con consapevolezza e facendo un percorso. Cercheremo di stare nella parte sinistra della classifica e proveremo a essere un grattacapo per tutti. Sono nella società di Serie D in cui, se potessi scegliere, vorrei essere. Qui, l’ambizione cammina di pari passo con la progettualità. Ho a che fare con una proprietà forte e lungimirante, che ama dare ai progetti delle fondamenta solide. Quindi, ambiziosi sì. Ma con i piedi ben saldi a terra”.