...con Nicola Amoruso

"il risultato in sé è spettacolare però in una partita non può pesare un errore clamoroso. Non si può non vedere un fallo inesistente". Così a TuttoMercatoWeb.com Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, commenta la partita vinta dall'Inter sui bianconeri per 3-2.

Cambiaso: autogol e gol. Ha fatto tutto lui...

"L'autogol è stato più un errore del portiere. Il gol ha dimostrato il giocatore che è. Lui è uno dei calciatori cambiati sotto la gestione Spalletti. Ha fatto una grande partita".

Che Juve ha visto?

"La Juve mi è piaciuta, ha fatto un'ottima partita. Ha pesato l'errore clamoroso".

La vittoria consegna virtualmente lo Scudetto all'Inter?

"C'è ancora il Milan attaccato lì e quindi non può mollare. L'Inter ha rischiato, in undici contro undici non so se la partita sarebbe finita così. Per il campionato però, credo che i nerazzurri ormai viaggino spediti".

Stasera c'è Napoli-Roma.

"Al Napoli è rimasto solo il campionato, però incontra una Roma molto motivata e con idee chiare. Gli azzurri poi hanno qualche problema di formazione".

Mercato di gennaio: chi le piace di più tra i nuovi acquisti?

"Malen. Per l'impatto che ha avuto e perché come attaccante è veramente forte".

E in B?

"Balza all'occhio Massolin: lo ha comprato l'Inter, dal Modena. Può ripercorrere le orme di Pio Esposito".