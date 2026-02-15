Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

...con Nicola Amoruso

...con Nicola AmorusoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Alaimo
Oggi alle 01:17A tu per tu
Alessio Alaimo

"il risultato in sé è spettacolare però in una partita non può pesare un errore clamoroso. Non si può non vedere un fallo inesistente". Così a TuttoMercatoWeb.com Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, commenta la partita vinta dall'Inter sui bianconeri per 3-2.

Cambiaso: autogol e gol. Ha fatto tutto lui...
"L'autogol è stato più un errore del portiere. Il gol ha dimostrato il giocatore che è. Lui è uno dei calciatori cambiati sotto la gestione Spalletti. Ha fatto una grande partita".

Che Juve ha visto?
"La Juve mi è piaciuta, ha fatto un'ottima partita. Ha pesato l'errore clamoroso".

La vittoria consegna virtualmente lo Scudetto all'Inter?
"C'è ancora il Milan attaccato lì e quindi non può mollare. L'Inter ha rischiato, in undici contro undici non so se la partita sarebbe finita così. Per il campionato però, credo che i nerazzurri ormai viaggino spediti".

Stasera c'è Napoli-Roma.
"Al Napoli è rimasto solo il campionato, però incontra una Roma molto motivata e con idee chiare. Gli azzurri poi hanno qualche problema di formazione".

Mercato di gennaio: chi le piace di più tra i nuovi acquisti?
"Malen. Per l'impatto che ha avuto e perché come attaccante è veramente forte".

E in B?
"Balza all'occhio Massolin: lo ha comprato l'Inter, dal Modena. Può ripercorrere le orme di Pio Esposito".

Articoli correlati
…con Nicola Amoruso …con Nicola Amoruso
Amoruso: "Sampdoria vittima di un incantesimo. Stagione inspiegabile" Amoruso: "Sampdoria vittima di un incantesimo. Stagione inspiegabile"
...con Nicola Amoruso ...con Nicola Amoruso
Altre notizie A tu per tu
...con Nicola Amoruso ...con Nicola Amoruso
...con Giorgio Perinetti ...con Giorgio Perinetti
...con Sandro Martone ...con Sandro Martone
...con Fabio Lupo ...con Fabio Lupo
...con Valdas Dambrauskas ...con Valdas Dambrauskas
...con Dario Canovi ...con Dario Canovi
...con Pasquale Marino ...con Pasquale Marino
...con Giocondo Martorelli ...con Giocondo Martorelli
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
2 Hernanes sbotta: "Se Dazn mi richiama non vengo, qua non si parla di calcio. Chiamate Marelli"
3 Enrico Letta dopo Inter-Juventus: "Bastoni non va convocato in Nazionale"
4 Inter, Chivu: "Kalulu poteva evitare, Bastoni sente la manata. Non è stata simulazione"
5 "Espulsione da indagine FBI, Bastoni stuntman": Ezio Greggio furioso dopo Inter-Juventus
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 25° turno
Immagine top news n.1 Juve piena di rabbia: arbitri nel mirino. Chiellini e Comolli: "Non è calcio. È inaccettabile"
Immagine top news n.2 L'Inter vince vola. E Chivu minimizza sul rosso a Kalulu: "Il tocco è leggero, ma è un tocco"
Immagine top news n.3 Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa..."
Immagine top news n.4 Juve, Chiellini senza freni: "Errori inaccettabili, partita rovinata. Arbitri inadeguati"
Immagine top news n.5 Il rosso a Kalulu è un doppio danno per la Juve: Bastoni poteva essere espulso per simulazione
Immagine top news n.6 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.7 Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Zielinski top, McKennie instancabile. Bastoni, un gesto da 5
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.2 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.3 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Sarri: "Nuno e Noslin a volte fanno scelte discutibili. Ratkov? Lo conosco ancora poco"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Zielinski: "Tre punti fondamentali, dobbiamo goderci questa grande serata"
Immagine news Serie A n.4 Hernanes sbotta: "Se Dazn mi richiama non vengo, qua non si parla di calcio. Chiamate Marelli"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Bisseck: "Grande partita della Juventus, non è stata la nostra miglior prestazione"
Immagine news Serie A n.6 Enrico Letta dopo Inter-Juventus: "Bastoni non va convocato in Nazionale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Di Pardo: "Vittoria importantissima, dare continuità in casa è fondamentale"
Immagine news Serie B n.2 Bari, tegola Dickmann sulla destra: da Piscopo a Manè, chi può sostituirlo
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Modesto: "Abbiamo concesso due reti troppo facilmente"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Stroppa: "Risultato ampio. Non dobbiamo mollare, il campionato finisce a maggio"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Pontisso: "Conta il lavoro e la concentrazione. Stiamo lottando tutti insieme"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Mignani: "Risultato rotondo, ma la squadra ha lottato. Il Venezia è fortissimo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Lorenzini: "Il gol preso subito ci ha colpito mentalmente, dobbiamo lavorare"
Immagine news Serie C n.2 Cavese, Prosperi: "Sarebbe stato ingiusto perdere questa partita, punto importante"
Immagine news Serie C n.3 Casertana, Coppitelli durissimo: "Arbitraggio incommentabile, episodi sotto gli occhi di tutti"
Immagine news Serie C n.4 Il mondo del calcio è di nuovo in lutto: scomparso a 52 anni l'ex Catania Orazio Russo
Immagine news Serie C n.5 Serie C, colpo esterno dell'Atalanta U23 a Foggia. Pari tra Siracusa e Catania, tris Picerno
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Raffaele: "Gol Cavese nasce da episodio molto dubbio, ripartiamo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Genoa, Grifone che in questo 2026 è in modalità Over 4.5
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Un lampo di Janogy stende il Milan. Festa viola: 1-0 nell'ultimo anticipo di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli e quel sogno di un'esperienza estera mai nascosto. Che ora potrebbe concretizzarsi
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Tramezzani inizia col piede giusto. Colpo Ternana nello scontro salvezza
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kamczyk ed Eiriksdottir dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.5 Si apre la giornata di Serie A Women: le formazioni di Ternana-Genoa e Como-Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…