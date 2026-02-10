...con Dario Canovi

"Malen ha avuto un ottimo impatto con la Roma, nessuna sorpresa perché il calciatore si conosceva già. Ieri ho visto molto bene i giallorossi contro il Cagliari, ha esordito anche Zaragoza". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato, romano, Dario Canovi.

E il Cagliari?

"Gli mancavano alcuni calciatori. Non ci si poteva aspettare di più. Far bene ieri sera contro la Roma era difficile. Anzi, credo abbia resistito più di quanto pensassi. Nel primo tempo la Roma ha avuto tante occasioni. E ha risolto presto la pratica".

Scudetto: l'Inter viaggia verso l'obiettivo...

"Per come sta giocando e per come stanno giocando le altre, direi di sì. Ha però tanti impegni, vedremo cosa farà il Milan. Anche se i rossoneri non hanno la qualità per competere con i nerazzurri".

Come ha visto Juve-Lazio?

"Contro la Lazio ho visto un bel gioco sulle fasce, ma se non segnano di testa è difficile che facciano gol. La Lazio ha sprecato alcune occasioni, poteva vincere la partita. I biancocelesti avrebbero meritato di più".

La Fiorentina continua ad essere in difficoltà.

"Ci sono dei campionati in cui le cose sono segnate. Quest'anno alla Fiorentina va davvero tutto male, compresa la morte di Commisso. Non è una stagione positiva. E poi gioca male. Questa Fiorentina rischia di retrocedere. Non è abituata alla salvezza, mentre squadre come Lecce, Cremonese e Parma lo sono".

Serie B: spicca Bari-Spezia. E la Samp prova a risalire.

"La Samp ha avuto dei problemi e ci si aspettava che non giocasse una stagione ad alti livelli. Ma mi sorprende il Bari, lottare per non andare in Serie C, per una squadra come quella biancorossa, è triste. Bari merita qualcosa di meglio. In B però il campionato è talmente lungo che da qui alla fine del torneo può succedere di tutto. La Serie B non si decide mica ora, ma a maggio".