...con Fabio Lupo

“Napoli? Una situazione inaspettata. Ha fatto un mercato importante in estate. Poi ci sono stati tanti infortuni e forse qualche errore nella gestione c’è stata. Col mercato bloccato non è stato possibile fare delle integrazioni. Ora la qualificazione in Champions rimane un obiettivo ma non scontato”. Così a TuttoMercatoWeb.com Fabio Lupo, direttore sportivo, ex tra le altre di Palermo, Ascoli, SPAL, Venezia, Torino e Sampdoria.

Si aspetta l'addio di Conte a fine stagione?

“Tra le righe qualche segnale lo ha dato. La settimana di stop che si è preso per riflettere, il riferimento in terza persona in merito al mercato: elementi che potrebbe fare pensare che si vada verso l’addio”.

Che mercato è stato quello di gennaio?

“Le premesse facevano pensare ad un mercato scoppiettante. Poi in realtà ci sono stati pochi colpi veri. E stato un mercato movimentato ma senza colpi clamorosi. Il colpo migliore lo ha fatto la Roma con Malen”.

S'è mossa, in B, la Sampdoria.

“È stato un bel mercato. La Samp ha fatto colpi importanti e i risultati si stanno anche vedendo. La squadra ha dato anche dei segnali di ripresa”.

Chi andrà in A?

“Monza, Venezia e Palermo sul piano dell’organico hanno qualcosa in più. Però il Frosinone sta mettendo sul piatto della bilancia entusiasmo e organizzazione e la spensieratezza di chi non deve vincere per forza”.

Serie C: è caos tra il Trapani, la Triestina, ciò che è successo al Rimini e altre situazioni...

“L’epilogo del Trapani, connesso alla Triestina e al Rimini fa riflettere su come deve essere regolamentata la Serie C. È un campionato bellissimo che coinvolge tante piazze ma bisogna dare una dimensione di un certo tipo. Perdere qualche club per strada è grave. Serve essere bravi e coraggiosi”.