Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

...con Valdas Dambrauskas

...con Valdas DambrauskasTUTTO mercato WEB
Alessio Alaimo
Oggi alle 00:00A tu per tu
Alessio Alaimo

Alla guida del Sabah Valdas Dambrauskas è tra gli allenatori rivelazione del panorama calcistico. Classe 77, la panchina nel dna. Da giovanissimo. “Sapevo di voler fare l’allenatore da quando avevo tredici anni”, racconta il tecnico lituano in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com

Ha iniziato ad allenare molto giovane. A ventisette anni. E non proveniva dai professionisti. Come è arrivato a dov’è oggi?
“Come detto, sapevo di voler fare l’allenatore da molto tempo. A ventisette anni però ancora ero alle prese con il patentino. Strada facendo ho avuto un’opportunità nelle Manchester United Soccer Schols, per poi lavorare nei talent center del Fulham e nell’academy del Brentford. Mentre facevo esperienza sul campo, studiavo scienze dello sport e coaching. Nel 2010 mi è stata offerta un’opportunità all’Fk Ekranas, all’epoca tre volte campione in nella Lega Lituana. Da lì il mio percorso per varie tappe. Dalla Lituania alla Lettonia fino alla Croazia, la Bulgaria, la Grecia, Cipro, l’Ungheria e il mio attuale club, il Sabah, in Azerbaijan”.

Lei è uno dei tecnici rivelazione di questa stagione. Ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori. Come vive il momento?
“Da inizio stagione ci stiamo concentrando esclusivamente sull'allenamento successivo, sulla prossima riunione
video e solo sulla partita che verrà. Ho sempre creduto che il processo sia la cosa più importante e che, se continui a
concentrarti su di esso, le cose belle arrivano. Guarderemo la classifica più avanti, alla fine della stagione; ora conta
solo la prossima partita. Credo che questo tolga pressione ai giocatori: possono godersi il momento, essere presenti
negli allenamenti e nelle partite”.

Il Sabah potrebbe giocare in Champions League la prossima stagione. È un obiettivo reale? Ci state pensando seriamente?
“Come detto, l’attenzione è rivolta solo alla prossima partita. Nella mia filosofia è lo stile di gioco quello che conta di più. Credo fermamente che se ci concentriamo sul miglioramento quotidiano, sulla crescita, sul progresso e sul giocare un buon calcio, il risultato arriverà da sé. Se la squadra gioca bene, raggiungerà il risultato desiderato. Continuiamo a concentrarci sulle nostre prestazioni; la classifica la guarderemo più avanti”.

Miglior attacco e miglior difesa. I numeri del Sabah sono impressionanti, al punto che la sua squadra sarebbe tra le prime cinque in Europa per rendimento difensivo. Qual è il segreto dietro questi risultati?
“Non vorrei sembrare noioso, ma credo sia merito della nostra attenzione ai dettagli nel lavoro quotidiano. Lo staff tecnico ha lavorato duramente fin dalla prima partita per correggere le carenze e creare lo stile di gioco desiderato: aggressivo e dominante. Siamo riusciti a convincere i giocatori che questa fosse la strada giusta; hanno sposato l'idea e l'hanno persino migliorata. Il nostro primo attaccante è il nostro primo difensore. Abbiamo anche ottimi numeri nel pressing. I giocatori sono stati magnifici finora nell'implementare il modello di gioco nelle partite ufficiali”.

Dietro questi numeri c'è più lavoro tattico, organizzazione mentale o gestione del gruppo? In cosa sente di fare davvero la differenza come allenatore?
“Credo che oggi un allenatore abbia molti più ruoli oltre a quello tecnico. Per me, un calciatore è innanzitutto un essere umano. Devo trovare un modo per connettermi con il giocatore a livello personale; voglio essere un supporto per i miei giocatori. La tattica è importante, l'idea di gioco è importante, lo stile è importante, ma non funzionano se non c'è fiducia reciproca e non si crede in ciò che si sta facendo. Il mio compito è prima di tutto connettermi con i giocatori e convincerli. Sono un allenatore molto offensivo, voglio dominare ogni secondo della partita. Tuttavia, se vuoi giocare un calcio d'attacco devi comprenderne i rischi: non sarà sempre perfetto, i giocatori commetteranno errori. Voglio che siano liberi, li incoraggio a rischiare, a giocare con coraggio e convinzione. Abbiamo un accordo: io mi prendo la responsabilità dei risultati, loro non devono preoccuparsene; loro si prendono la responsabilità della prestazione, individuale e collettiva”.

Ha numeri da top club. Cosa le manca per fare il salto di qualità?
“Nel calcio devi metterti alla prova ogni giorno. Non sono mai stato un calciatore professionista e vengo da un paese dove il calcio non è nemmeno lo sport più popolare. Sono un allenatore molto ambizioso e lavoro duramente per aiutare i miei club a raggiungere il massimo e i miei giocatori a migliorare. Detto questo, sono un allenatore che non si preoccupa delle cose che non può controllare. Al momento sono al Sabah e le sorti del club sono la cosa più importante per me. Posso cambiare o migliorare il mio futuro solo facendo un buon lavoro nel presente”.

Da fuori, come vede il calcio italiano?
“Fin da bambino, il calcio italiano mi ha sempre affascinato. Quando stavo crescendo, la Serie A era il campionato più forte del mondo. In una delle domande precedenti ho menzionato che a 13 anni sapevo già di voler fare l'allenatore; avevo proprio tredici anni durante i Mondiali del 1990 in Italia, che hanno lasciato un segno profondo in me ancora oggi. Sono un grande appassionato di storia dello sport; le tradizioni dei club, le loro ideologie, i giocatori, gli allenatori ecc. mi affascinano sempre, e l'Italia ha moltissimo da offrire. Seguo molto anche la scuola degli allenatori italiani. L'Italia non copia mai; credo sia molto difficile per gli allenatori stranieri lasciare il segno nel calcio italiano proprio perché la scuola locale è fortissima. Essendo un allenatore affamato di imparare e progredire, guardo diverse partite di Serie A ogni fine settimana. Al momento ho più interesse per il Torino e la Fiorentina, perché nel Torino abbiamo il miglior giocatore lituano, Gvidas Gineitis, e alla Fiorentina il mio ex assistente Cristian Ceballos fa parte dello staff tecnico”.

Filosofia di gioco: chi le piace in Italia?
“Ogni stagione c'è un allenatore e quindi una squadra che si può seguire per imparare. Negli ultimi anni ho seguito con attenzione il lavoro di Maurizio Sarri, specialmente alla Lazio. E Gasperini prima all'Atalanta e ora alla Roma. Apprezzo molto Fabregas. E naturalmente De Zerbi al Marsiglia”.

Come vede le italiane in Champions?
“Sebbene le squadre italiane non possano avere lo stesso talento di venti anni fa, restano forti in ogni competizione europea che giocano. Se guardiamo ai finalisti di Champions League degli ultimi tre anni, l'Inter ha raggiunto la finale in due di questi. Quest'anno tre squadre si sono qualificate per la fase a eliminazione diretta. Le squadre italiane sono sempre brave nei formati a eliminazione diretta; sanno come sfruttare anche il minimo vantaggio. Non sarei sorpreso se andassero avanti fino alle fasi finali”

Articoli correlati
Altre notizie A tu per tu
...con Valdas Dambrauskas ...con Valdas Dambrauskas
...con Dario Canovi ...con Dario Canovi
...con Pasquale Marino ...con Pasquale Marino
...con Giocondo Martorelli ...con Giocondo Martorelli
…con Carmine Gautieri …con Carmine Gautieri
...con Oscar Damiani ...con Oscar Damiani
...con Gian Luca Nani ...con Gian Luca Nani
...con Giuseppe Bellusci ...con Giuseppe Bellusci
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Napoli, Conte: "Mi metterò a fare il gesto delle 2 dita al posto di chi faceva zero tituli"
2 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
3 Mauro: "Capisco Conte usi parole forti. Il Como non è riuscito a esprimersi nel primo tempo"
4 Inter, possibile innesto a centrocampo in estate: piace anche Ismael Koné del Sassuolo
5 Conte furioso contro Manganiello a bordocampo: "Con me lo fa apposta"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 A Conte ora restano solo la Serie A e una rimonta a cui non crederebbe nessuno se non ci fosse lui
Immagine top news n.1 Coppa Italia, il tabellone: Como con l’Inter, per completare i quarti manca solo Bologna-Lazio
Immagine top news n.2 Coppa Italia, il Como fa l’impresa al Maradona: Napoli eliminato, è semifinale 40 anni dopo
Immagine top news n.3 Como, il ds Ludi: "Vogliamo alzare sempre l'asticella. Fabregas valore aggiunto"
Immagine top news n.4 Da 140 a 230 milioni per rifare il Dall'Ara: perché il Comune si è tirato indietro e cosa può succedere
Immagine top news n.5 Chivu sorride in vista di Inter-Juventus: Calhanoglu e Barella sono tornati a lavorare in gruppo
Immagine top news n.6 Tommasi a Open VAR dà ragione a De Rossi: "Inesistente il rigore su Vergara per il Napoli"
Immagine top news n.7 Roma, meno Malen! L'olandese è la medaglia d'oro degli acquisti di gennaio in Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Immagine news Serie A n.2 Inter-Juventus, i giocatori rivitalizzati dalla cura Chivu-Spalletti secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Lahdo e Bakola i due baby fenomeni di Como e Sassuolo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Buffon pazzo di Pio Esposito: "Arriverà un gradino sopra a quello che voi pensate"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Conte non fa polemica nel post gara: "È evidente che sia una brutta stagione per gli arbitri"
Immagine news Serie A n.3 Shevchenko: "Dopo Istanbul non ho dormito per 3-4 mesi. Non mi spiego la parata di Dudek"
Immagine news Serie A n.4 Como, Baturina: "Una notte storica, siamo tutti felici. Secondo rigore più complicato..."
Immagine news Serie A n.5 Conte furioso contro Manganiello a bordocampo: "Con me lo fa apposta"
Immagine news Serie A n.6 Inter, possibile innesto a centrocampo in estate: piace anche Ismael Koné del Sassuolo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Mantova al Mantova, la Reggiana ritrova la vittoria che mancava da due mesi
Immagine news Serie B n.2 Il Modena interrompe la striscia di 12 risultati utili di fila (11 vittorie) del Venezia
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, Chiappella: "Vittoria fondamentale per il nostro percorso"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Gorgone fa mea culpa: "Sono io il responsabile, voglio giocatori da vita o morte"
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Mignani: "Tre gol sono troppi. Dispiace, i ragazzi lavorano tanto"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Sottil: "Abbiamo meritato la vittoria, Defrel è un campione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Molina: "Felice del primo gol in granata, dobbiamo riconquistare i tifosi"
Immagine news Serie C n.2 Casarano, Di Bari: "Gol loro su errori nostri, ma a tratti abbiamo dominato la gara"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Raffaele: "Grande risposta dei ragazzi, giusto revocare il rigore per loro"
Immagine news Serie C n.4 Trento, è fatta per Rigione: entro 48 ore la firma dell'ex Avellino
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Catania fermato dal Cerignola. Lescano trascina la Salernitana
Immagine news Serie C n.6 Serie C, manita del Benevento in casa del Trapani. Successi per Altamura, Cavese e Sorrento
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal Chelsea al Tottenham, il calcio sempre presente nella vita di Madonna: il motivo
Immagine news Calcio femminile n.4 Dopo Livorno, Tramezzani torna ad allenare in Italia. È il nuovo tecnico del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano