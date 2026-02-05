...con Gian Luca Nani

Il colpo Mlacic, le uscite. Gian Luca Nani, uomo mercato dell’Udinese a TuttoMercatoWeb.com traccia un bilancio del calciomercato bianconero. Dai colpi in entrata per il presente ed il futuro alle uscite di alcuni calciatori che in Friuli rimanendo non avrebbero trovato spazio.

Nani, che mercato è stato per l’Udinese?

“Per crescere bisogna sempre pensare di provare a fare meglio. Non abbiamo fatto partire nessuno dei talenti e abbiamo preso due giovani che pensiamo possano essere importanti anche in ottica della prossima stagione”.

Mi racconta il suo lunedì in Croazia prima di tornare in Italia per chiudere Mlacic?

“Non sono andato al mare, ma ho cercato di avvicinarmi e intavolare la trattativa dal vivo. Spesso, di persona, le cose si risolvono più facilmente. La trattativa si era complicata perché il ragazzo aveva attratto grandissimi club. Siamo partiti e sul posto è stato più facile portare a termine l’affare”.

C’è stato un attimo in cui ha avuto paura che l’affare saltasse?

“Ogni momento. Fino all’arrivo del tms. Ma era il nostro primo obiettivo e l’abbiamo preso. Queste sono operazioni da Udinese”.

Anche Arizala è stato un affare importante. Avete bruciato il Milan…

“Abbiamo fatto quello che pensavamo fosse giusto per il nostro club. A Udine probabilmente vede più possibilità di giocare con continuità. Le big hanno un blasone diverso da noi ma per un giovane talento a volte è meglio misurarsi in un contesto come il nostro”.

Sono usciti anche alcuni calciatori…

“Abbiamo mandato dei ragazzi a giocare che qui non avevano possibilità. Calciatori forti, ricchi di talento, che qui erano chiusi”.

Lucca a Napoli ha deluso. Ed è andato in Inghilterra…

“Credo che sia solo questione di tempo. È andato in Premier che è uno dei campionati più belli. Sono certo che troverà il modo di imporsi, ha tutte le caratteristiche. Non si arriva per caso in Nazionale”.

Pronti per il Lecce?

“Il Lecce è impegnato nella lotta alla sopravvivenza. Sarà una partita difficilissima. Non abbiamo ancora raggiunto i punti prefissati e poi fa parte del nostro lavoro cercare di vincere tutte le partite”.