...con Oscar Damiani

“Nel calcio italiano ormai non ci sono più grandi differenze". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Oscar Damiani dopo la vittoria di misura del Milan contro il Lecce.

Non è stata una partita brillante per il Milan.

"Ormai le partite vengono decise da una giocata, non c’è più chi domina. Adesso questo è il livello del nostro campionato e non c’è da stupirsi”

Scudetto: sarà Inter?

“È la squadra più forte, ma è ancora presto. Non deve certo addormentarsi o perdere punti per strada, altrimenti il Napoli sarebbe pronto ad approfittarne".

Il Cagliari ha battuto la Juve.

“Non c’è da sorprendersi. Il livellamento è verso il basso. Le squadre meno importanti sorprese sono all’ordine del giorno. Anche il Lecce ha fatto soffrire il Milan fino alla fine".

Che innesti si aspetta in questo mercato?

“Non grandi manovre o grandi acquisti. Gli acquisti importanti non si fanno ora ma prima. Ora è complicato. Magari qualche sorpresa, qualche giovane di prospettiva”