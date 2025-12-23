…con Walter Novellino

“La Fiorentina si è svegliata. Ha fatto quello che doveva fare. Ha avuto un periodo negativo, speriamo sia finito. Anche se è dura”. Così a TuttoMercatoWeb.com Walter Novellino.

La classifica però pesa…

“Si. E diventa sempre più difficile. Ma certamente la vittoria contro l’Udinese può rivelarsi importante”.

Chi per lo Scudetto?

“Punto sull’Inter. Mi sembra quella più attrezzata”.

Come ha visto la Supercoppa esportata all’estero?

“È solo una questione economica e di prestigio. La cosa importante è che i calciatori non si facciano male. È importante vincerla”

Mister e il suo Perugia?

“Gaucci e Giovanni (Tedesco, ndr) stanno facendo un grandissimo lavoro. Abbiamo avuto delle difficoltà ma la squadra c’è. Siamo in ripresa”.

Il suo ruolo?

“Metto la mia esperienza al servizio del Perugia. Giovanni non ha bisogno dei miei consigli, ma se serve ci sono. Siamo innamorati del Perugia, ringraziamo Faroni che ci ha dato questa opportunità”.

L’obiettivo?

“Dobbiamo rimetterci a posto e portare a casa la salvezza. Poi ho molta fiducia in questi ragazzi”.