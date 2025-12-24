…con Claudio Pasqualin

“Fiorentina ritrovata? Lo capiremo tra pochi giorni. Adesso, da ora in avanti, i punti sono pesanti. E ogni volta dovrebbero essere tre. Adesso non sono ammesse le sconfitte”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’avvocato Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403.

Il Pisa potrebbe cambiare allenatore.

“Sarebbe un peccato. Gilardino nel contesto pisano è nel cuore dei tifosi. Ogni oste fa il vino con l’uva che ha. Lui ha saputo valorizzare il suo organico”.

Che mercato sarà a gennaio?

“Come al solito il mercato di gennaio non è decisivo. Ci saranno poche sorprese e si riprenderà a giocare a fine mese.”

Il Milan ha preso Fullkrug.

“Serviva una prima punta. Non credo che sia la soluzione ideale. Come ruolo si, ma non basta dare il numero nove ad uno che fa l’attaccante”.

La Roma lavora per Zirkzee.

“Se arrivasse davvero la Roma sarebbe competitiva. Ho appena detto qualcosa sul nove del Milan…. A numeri nove invertiti vedrei meglio i rossoneri”.