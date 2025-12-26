…con Pierpaolo Bisoli

“Sicuramente troveremo le squadre con l’idea di affrontare le vacanze con un risultato positivo. Il turno di B che ci apprestiamo a vivere sarà molto importante”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’allenatore Pierpaolo Bisoli.

Che sfida si aspetta tra Monza e Modena?

“Una partita di grande spessore tecnico. Il Monza parte con i favori del pronostico ma il Modena è veramente forte. Questa partita è da tripla”.

La Samp è al lavoro sul mercato…

“A gennaio non puoi fare rivoluzioni. Ogni squadra deve scegliere non in base al valore del giocatore ma a quello che le serve. La Samp ha bisogno di gente funzionale a giocare per la salvezza”.

Esposito e Brunori gli uomini giusti?

“Due ottimi calciatori. Esposito è un giocatore forte ma bisogno di giocare per altri traguardi. Brunori se va alla Samp deve calarsi nella realtà e giocare per la retrocessione. Ho giocato entrambe le situazioni: la mentalità cambia completamente. Meglio puntare su qualche calciatore che viene dalla C ma si mangia l’erba”.