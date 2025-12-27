...con Dario Canovi

“Tenendo presente che non è che il Pisa abbia chissà questa grande squadra, esonerare Gilardino o comunque metterlo in discussione, non mi sembra la strada gusta".Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Dario Canovi.

Per l'eventuale post Gilardino è il nome accostato è quello di Davide Ancelotti.

“Non lo conosco come allenatore. In Brasile è stato pochi mesi, non so che mossa possa essere. Se il padre gli ha insegnato qualcosa magari fa bene. Carlo è uno dei più grandi”.

Sulla carta, Pisa-Juve, non c'è storia...

“La Juve contro le piccole soffre. In Italia i risultati non sono scontati. Non credo ad un risultato sicuro. La Juve rischia”

Domenica l'Inter sfiderà l'Atalanta.

“Una partita importante. C’è da vedere finalmente cosa è l’Inter che quando deve giocare le partite decisive fa buca. Se l’Inter vince a Bergamo allora abbiamo una favorita per lo Scudetto. Altrimenti servirebbe un esame per capire cosa succede”.

Mercato: la Roma sembra attiva. Cosa si aspetta?

“Zirkzee e Raspadori sono due nomi di alta fattura. Già senza un vero attaccante di ruolo la Roma sta facendo bene, con qualche innesto sarebbe candidata a posizioni di vertice. La Lazio ha il permesso di operare. Mi aspetto che faccia qualcosa”.

Il mercato potrà aiutare la Fiorentina?

“Serve un miracolo. Dipende tutto da Paratici, se sarà chi la Fiorentina spera, cioè il salvatore della patria, la proprietà dovrà mettere mano al portafoglio. Servono giocatori di esperienza, abituati a lottare per la salvezza e nel campionato italiano”.