…con Fabrizio Salvatori

“Il Bologna lavora bene da tanti anni, quest’anno ha preso elementi esperti come Immobile e Bernardeschi che hanno un grande peso di esperienza. È un ambiente fantastico. Non conosco Italiano ma il preparatore atletico era con me a Trapani: i rossoblu hanno uno staff di qualità”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex ds del Bologna Fabrizio Salvatori

Dove può arrivare questo Bologna?

“Potrebbe anche togliersi delle soddisfazioni. Non lo Scudetto, ma alla zona Champions credo. Si, questo Bologna può arrivare tra le prime quattro”.

Brilla pure il Como…

“L’ho visto giocare, è un’ottima squadra. Arriverà in Europa. Vederlo giocare è un piacere. È una squadra con ottimi calciatori e la proprietà è molto solida”.

E la B direttore?

“Vedo bene Monza e Venezia. Come il Modena. Pensavo facesse meglio il Palermo, Carlo Osti è un direttore esperto, Inzaghi un allenatore di livello. Ma è ancora tutto aperto: l’importante è essere lì”.

Serie C: come la vede?

“Il Trapani ha dovuto fare i conti con la penalizzazione, ha una rosa di livello e senza la penalità avrebbe potuto puntare a vincere. E il girone più duro, ci sono tante squadre. Nel Girone B se la giocano Ravenna, Arezzo e Ascoli. Nel Girone A credo che il Vicenza vincerà senza troppi patemi. Poi ci sono i playoff”.

E lei pronto a rientrare?

“Seguo tutte le categorie. Dal Bologna al Cesena fino alla Serie C e ogni tanto anche la D. C’è qualche buon giocatore anche nei dilettanti”.