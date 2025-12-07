…con Nicola Amoruso

“Napoli-Juve? Due squadre rimaneggiate. La Juve deve ancora trovare una sua identità, credo che non sia facile per Spalletti trovare una formazione che garantisca una certa solidità”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex attaccante Nicola Amoruso.

Napoli favorito?

“Sulla carta il Napoli sembra rinato. Fino a qualche settimana fa sembrava un Napoli da ricostruire. Invece Antonio ha ricompattato l’ambiente. Questa partita poi è molto sentita dai tifosi del Napoli, l’ambiente sarà caldo”.

E Spalletti?

“É tra gli allenatori top. Mi aspetto che trovi la giusta chiave tattica. Questa Juve ha bisogno delle giocate e della qualità di Yildiz, per prendersi la leadership deve fare la differenza in queste partite”.

A Napoli Lucca non è amatissimo…

“In Italia non c’è pazienza. Probabilmente il contesto non è quello giusto per esprimersi al meglio. Ma a Lucca vanno dati tempo e e fiducia”.

Come finisce stasera?

“Sicuro sarà una grande partita. Vedo il Napoli avvantaggiato. Poi gli equilibri faranno la differenza”.