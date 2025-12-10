Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

...con Roberto Breda

...con Roberto BredaTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Alessio Alaimo
Oggi alle 00:00A tu per tu
Alessio Alaimo

"L'Atalanta? Una vittoria importante. L'avversario ha un suo peso specifico, la squadra ha bisogno di ricostruire un po' di fiducia e ricreare un ambiente che è andato perso. Questo ambiente lo crei con le vittorie. Dal punto di vista tattico non si cambia tantissimo, certamente il nuovo tecnico porta delle novità ma la matrice è più o meno la stessa. Per chi subentra a volte è un po' più facile perché l'ambiente si rimette in discussione. Prima era più facile fare i confronti con Gasperini, oggi si bada al sodo. Quella di ieri è la vera ripartenza dell'Atalanta". Così a TuttoMercatoWeb.com Roberto Breda sulla vittoria dell'Atalanta in Champions League.

La regola che chi subentra potrebbe essere avvantaggiato non sembra valere a Firenze...
"Si, ma ha come base i principi di gioco. Mentre la Fiorentina prima ha cambiato Italiano con Palladino e poi è arrivato Pioli, adesso Vanoli. L'Atalanta invece ha continuato con la sua base ed è diverso".

Che succede alla Fiorentina?
"Non si capisce, davvero. La squadra c'è, l'allenatore - quello di prima e quello di adesso - anche. Le difficoltà sono veramente grosse. Mi sembra che a Firenze sia Pioli che Vanoli non siano riusciti a creare un'idea che possa raggruppare le volontà di tutti".

Come se ne esce?
"Da fuori è facile parlare... Credo che ci sia necessità di portare tranquillità e un po' di armonia. Concentrarsi più sulle cose pratiche di campo, senza trovare colpevoli ma cercando un linguaggio comune che unisca tutti quanti. Però, da fuori sembra semplice.... Dentro sicuramente c'è qualcosa che non va".

Questo Fiorentina può davvero retrocedere?
"Nel calcio vale tutto. Italiano ha cambiato mentalità e dato una svolta. Come Palladino. Bisogna, come detto, creare un linguaggio comune. Quello degli ultimi anni. Anche se principi e idee sono diversi ed è difficile non guardare la classifica perché ogni partita diventa complicata. Ma la Fiorentina può anche vincere quattro partite di fila. Il tempo c'è, ma non bisogna più sprecarlo".

Scudetto: su chi punta?
"È un bel campionato, con tante squadre che possono dire la loro. Il Napoli è tornato quello dell'anno scorso, Conte è riuscito a dare una scossa che ha riportato le cose al punto giusto. La famosa settimana di riposo è stata una scelta fantastica: la squadra ha avuto modo di capire che stava succedendo qualcosa. Per un allenatore è importante in certi momenti staccare la spina, da casa o da un ambiente diverso puoi avere modo di fare un punto della situazione più tranquillo. Secondo me, che un allenatore stacchi durante la sosta delle nazionali, è un bel precedente. Lo stress che accumuli in un certo periodo a volte inficia la tua lucidità e staccare una settimana è una grandissima scelta. Mi è piaciuta: bravo Conte"

Articoli correlati
Breda: "Juve in crescita. Koopmeiners non giocherà sempre in difesa" Breda: "Juve in crescita. Koopmeiners non giocherà sempre in difesa"
Breda: "Il Monza ha qualcosa in più. Palermo? Gruppo e allenatore per fare bene" Breda: "Il Monza ha qualcosa in più. Palermo? Gruppo e allenatore per fare bene"
Arriva il derby di Milano, Breda: "Il Milan ha le caratteristiche che hanno fatto... Arriva il derby di Milano, Breda: "Il Milan ha le caratteristiche che hanno fatto male all'Inter"
Altre notizie A tu per tu
...con Roberto Breda ...con Roberto Breda
...con Alessandro Calori ...con Alessandro Calori
…con Giocondo Martorelli …con Giocondo Martorelli
…con Nicola Amoruso …con Nicola Amoruso
…con Fabrizio Salvatori …con Fabrizio Salvatori
…con Dario Canovi …con Dario Canovi
…con Beppe Accardi …con Beppe Accardi
...con Claudio Pasqualin ...con Claudio Pasqualin
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter, Chivu: "Rigore? Situazioni del genere capitano in ogni calcio d'angolo"
2 Atalanta, Palladino: "Vittoria perfetta. Ora dobbiamo riprenderci in campionato"
3 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
4 Nkunku via già a gennaio? Sì se arriva un'offerta accettabile. Attenzione alla pista Arabia
5 Liverpool, Slot: "In Premier forse quel rigore non viene fischiato"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, pari e patta con la Premier: Italia sempre terza
Immagine top news n.1 Inter sfortunata e punita dal VAR: il Liverpool sbanca il Meazza, risultato finale di 0-1
Immagine top news n.2 Palladino scaccia i fantasmi di Verona: la sua Atalanta vince e convince col Chelsea, 2-1 finale
Immagine top news n.3 Dopo Spalletti, per Conte c'è Mourinho in Champions: "Un allenatore vincente, c'è poco da dire"
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti: "Ho le stesse certezze di quando sono arrivato"
Immagine top news n.5 Milan-Como a Perth verso il no: arbitri e definizione “Serie A”. Le due condizioni
Immagine top news n.6 Milan, sospiro di sollievo per Leao: escluse lesioni, il punto dopo gli esami odierni
Immagine top news n.7 Mourinho su Conte: "Esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.2 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.3 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.4 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: “Catania da battere. Girone C durissimo, nessuna è squadra spacciata"
Immagine news Serie C n.2 Colavitto: “Nel B l’Ascoli può ancora rientrare. Torres e Perugia? Situazioni delicate”
Immagine news Serie A n.3 Scudetto, è lotta a tre tra Milan, Napoli e Inter? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Liverpool, Slot: "In Premier forse quel rigore non viene fischiato"
Immagine news Serie A n.2 Liverpool corsaro a Milano, Slot evita il tema Salah: "Parliamo di chi è sceso in campo"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Palladino: "Serata magica, ora dobbiamo risalire in campionato"
Immagine news Serie A n.4 Nkunku via già a gennaio? Sì se arriva un'offerta accettabile. Attenzione alla pista Arabia
Immagine news Serie A n.5 Inter, Chivu: "Rigore? Situazioni del genere capitano in ogni calcio d'angolo"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Palladino: "Vittoria perfetta. Ora dobbiamo riprenderci in campionato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, Odogwu: "Col Monza punto che vale oro. Castori? Ci spinge a mille”
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Daffara si prende la porta: il club valuta il riscatto, la Juve pensa al controriscatto
Immagine news Serie B n.3 Lega Serie B sostiene “The Social Crash” per AFVS. La nota ufficiale
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, a volte ritornano. Vertice Radrizzani-Tey ad Abu Dhabi
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Cittadini: "Salvezza obiettivo primario, ma perché non sognare?"
Immagine news Serie B n.6 Bari, Cerofolini: "Dovevamo battere il Pescara. Commessi troppi errori"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Potenza, Di Bari su Pandolfi: "Difficile pensare che possa scendere di categoria"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, occhi in Serie B per la difesa: nel mirino il figlio di un ex granata
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Benassai: “Cammino positivo. Essere un po’ presuntuosi aiuta, senza esagerare”
Immagine news Serie C n.4 Trapani, idea Grillo per gennaio: il difensore argentino valuta il ritorno in Italia
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: la Pro Patria ha esonerato Leandro Greco
Immagine news Serie C n.6 Pro Patria, nota del club: "Nessun aumento di quota Finnat. Cessione solo a interlocutori seri”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women's Champions League, i risultati della serata. Vittorie per Arsenal e Real
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Kuhl: "Il Chelsea è veloce, ma vogliamo portare a casa qualcosa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Cinquina della Juventus sul campo del St. Polten. Doppietta su rigore per Girelli
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini prima del Chelsea: "Servono personalità, orgoglio e sacrificio"
Immagine news Calcio femminile n.5 St. Polten-Juventus, le formazioni ufficiali: Canzi ne cambia 7. Girelli al centro dell'attacco
Immagine news Calcio femminile n.6 La Top11 della Serie A Women: domina l'Inter con 4 calciatrici. Segue la Lazio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?