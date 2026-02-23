TMW Radio Alberto Di Chiara: "Parma, Cuesta pratico. E se la Fiorentina non vince col Pisa..."

Alberto Di Chiara, ex calciatore, è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà.

Cuesta, come lo vede il tecnico del Parma?

"Avevo delle perplessità, perchè troppo giovane. Pensavo fosse un altro 'profeta', invece ha dimostrato che con una squadra che non può fare un certo tipo di gioco, ne fa uno più pratico. Si è adattato alla squadra che ha ed è molto pratico. Ha fatto come dovrebbero fare tutti gli allenatori, applica il metodo migliore con i giocatori che ha. E sta facendo molto di più di chi ha speso molto di più, vedi la Fiorentina".

Come vede la Fiorentina stasera col Pisa?

"Se non vince col Pisa, comincio anche io a dubitare della Viola e delle sue possibilità di salvarsi. La Cremonese non vince da 12 turni, se non erro, ma è ancora salva. Devi avvicinarti a queste squadre, sennò è difficile".

Avrebbe dato il gol di Milan-Parma?

"C'è il disastro assoluto da parte degli arbitri e del VAR, in generale. E' saltato addosso, poteva essere annullato".

Lotta Champions, chi rischia di stare fuori?

"Il Milan lo vedo ancora in vantaggio, dietro invece si alternano. La Juve sembrava aver ritrovato la verve e ora ha perso alcune partite. Con la Roma si gioca tutto".