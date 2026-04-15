Milan, a Verona Allegri punta ancora su Leao: l'attaccante sarà titolare al di là dei fischi

Rafael Leao vuole riprendersi il Milan. L'attaccante portoghese nella serata di sabato è stato fischiato dal pubblico di San Siro alla sua uscita dal campo al termine di un'altra prestazione anonima. Un momento non positivo per la punta che si rispecchia anche nell'andamento della squadra di Massimiliano Allegri, sempre in lotta per un posto nella prossima Champions League ma reduce da due sconfitte consecutive che ne hanno rallentato la corsa. I ko contro Napoli e contro i friulani hanno di fatto staccato i rossoneri dall'Inter nella lotta per lo scudetto con i punti di distacco che adesso sono 12.

Adesso lo sguardo va alle spalle con la Juventus che sta arrivando di rincorsa a distante solamente tre lunghezze mentre il Como, sconfitto nell’ultimo turno proprio dalla capolista Inter lontano cinque punti. Tutto ancora da conquistare dunque con le ultime giornate di campionato che saranno emozionanti e ci diranno quale traguardo raggiungerà il Diavolo.

E per farlo Allegri si affiderà ancora una volta al suo numero 10. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nel prossimo turno a Verona Leao sarà ancora una volta titolare al di là dei fischi. Il tecnico toscano confida nei gol del suo attaccante, che farà coppia con Pulisic, per raggiungere la Champions League.