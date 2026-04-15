TMW Parma, Bernabé è valutato 25 milioni di euro. Può rimanere senza Cuesta

Chiunque chiederà informazioni al Parma per Adrien Bernabé si sentirà una risposta chiara. È cedibile, sì, ma la valutazione è di circa 25 milioni di euro. Non pochissimi per chi è classe 2001 - compirà 25 anni solamente nel prossimo maggio - e per un periodo è stato nel mirino di club di primissima fascia, come l'Atletico Madrid, senza poi riuscire a trovare una destinazione.

I gialloblù però non vorrebbero svendere il proprio gioiello. Va detto che in questa stagione c'è stato più di qualche incomprensione con il tecnico, Carlos Cuesta, per quale può essere il ruolo che dovrebbe avere. Per questo l'idea dello spagnolo sarebbe quella di salutare se dovessero arrivare proposte importanti, magari cercando di sottolineare come sia in Italia oramai da cinque stagioni. Se dovesse cambiare il tecnico, ecco che anche il giocatore potrebbe modificare la propria idea.

Gli scenari però sono tutti aperti. A gennaio c'era un interessamento della Juventus ma le richieste del Parma sono state giudicate eccessive. Lui, mesi fa, allontanava l'ipotesi di un addio. "Qui mi vogliono tutti tanto bene, me lo dimostrano ogni volta. Anch’io voglio bene a tutti. Da quando sono arrivato è stata come una seconda casa. Sono molto legato alla città, non solo alla squadra. Ho conosciuto tanta gente, anche se vado a prendermi un cappuccino conosco quello della caffetteria".