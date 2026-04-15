Inter, Chivu avrà più scelta sul mercato: tante le idee, da Muharemovic a Palestra

Ci siamo. Manca poco per il rinnovo di Cristian Chivu. Le idee sono già sul tavolo. L'allenatore dell'Inter si appresta alla conquista dello scudetto e dopo porrà la firma sul nuovo contratto che lo legherà al club nerazzurro. Il club di viale della Liberazione vuole aprire un ciclo vincente con l'ex difensore capace nel 2010 con José Mourinho di alzare il cielo la Champions League nella notte di Madrid dopo aver vinto campionato e Coppa Italia per un Triplete che resta nella memoria di tutti i tifosi nerazzurri.

Due anni di contratto più opzione per il terzo con ingaggio quasi raddoppiato, sono questi i dettagli che filtrano sul suo contratto con il tecnico che è pronto a plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza. Si partirà probabilmente dal nuovo sistema di gioco. Per il momento Chivu ha optato per il 3-5-2 ma l'anno prossimo molto probabilmente questo schema verrà abbandonato per passare ad una difesa a quattro.

Altro tema molto importante sarà quello del mercato con il mister che avrà voce in capitolo sugli acquisti e sulle cessioni. Tante le piste che possono essere seguite. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si parla di Muharemovic e Palestra, giovani interessanti con cui può iniziare un ciclo vincente.