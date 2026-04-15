Le partite di oggi: il programma di mercoledì 16 aprile
TUTTO mercato WEB
Ci sono partite da poter seguire anche in data odierna, mercoledì 16 aprile 2026.
Si conclude il programma dei quarti di ritorno di Champions League, con la super sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid e il confronto in terra inglese tra Arsenal e Sporting Clube de Portugal. In entrambi i casi le squadre che hanno giocato fuori l'andata sono avanti di un gol e dovranno difenderlo al ritorno tra le mura amiche. Di seguito l'elenco delle partite, con a fianco l'orario del calcio di inizio.
Champions League - Quarti di finale (ritorno)
21:00 - Arsenal vs Sporting CP
21:00 - Bayern Monaco vs Real Madrid
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: le parole di Chivu e la pericolosa scommessa estiva. Milan: il futuro di Allegri è chiaro. Juve: il “giovane” Spalletti. Napoli: è iniziato il braccio di ferro DeLa-Conte. Parma: l’“inadatto” Cuesta. E la demonizzazione del 3-5-2
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile