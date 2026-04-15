Le partite di oggi: il programma di mercoledì 16 aprile

Ci sono partite da poter seguire anche in data odierna, mercoledì 16 aprile 2026.

Si conclude il programma dei quarti di ritorno di Champions League, con la super sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid e il confronto in terra inglese tra Arsenal e Sporting Clube de Portugal. In entrambi i casi le squadre che hanno giocato fuori l'andata sono avanti di un gol e dovranno difenderlo al ritorno tra le mura amiche. Di seguito l'elenco delle partite, con a fianco l'orario del calcio di inizio.

Champions League - Quarti di finale (ritorno)

21:00 - Arsenal vs Sporting CP

21:00 - Bayern Monaco vs Real Madrid