Atalanta-Athletic Bilbao 2-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Kolasinac (31’ st Ahanor); Zappacosta (31’ st Samardzic), de Roon, Ederson, Bernasconi (37’ st Sulemana); De Ketelaere, Zalewski (21’ st Lookman); Scamacca (21’ st Krstovic). A disp.: Rossi, Sportiello, Hien, Scalvini, Musah, Pasalic, Maldini. All.: Palladino
Athletic Bilbao (3-4-2-1): Simon; Lekue, Paredes, Vivian; Gorosabel (36’ st Areso), Rego (15’ st Ruiz de Galarreta), Jauregizar (15’ st Vesga), Boiro (1’ st Sancet); Guruzeta, Navarro; Gomez (23’ st Serrano). Santos, Padilla, de Luis, I. Sanchez, Perez, S. Sanchez, Hierro. All.: Valverde
Arbitro: Makkelie (Olanda).
Marcatori: 16’ Scamacca (Ata), 58’ Guruzeta (Ath), 70’ Serrano (Ath), 74’ Navarro (Ath), 88’ Krstovic (Ata).
Ammoniti: Carnesecchi (Ata); Vivian (Ath), Jauregizar (Ath).
